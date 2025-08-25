Secteur du Retail de Meubles Enquête tarifaire : Les actions d'Arhaus (ARHS), Wayfair (W) et RH ont chuté vendredi après la clôture, après que le président Trump a posté sur les réseaux sociaux que l'administration mène une "grande enquête tarifaire sur les meubles" qui devrait avoir lieu au cours des 50 prochains jours. Le président a indiqué que la catégorie devrait avoir un taux tarifaire encore à déterminer. Citigroup a noté que les deux entreprises ont une faible exposition à l'approvisionnement américain (WSM à 18% d'approvisionnement américain et RH à 10%). RH semble plus vulnérable en raison d'un approvisionnement américain plus faible et d'un pourcentage plus élevé de meubles dans son assortiment. Secteur de l'Énergie Éolienne & Alternatives Suspension du projet Revolution Wind : Les actions d'Orsted (DNNGY) ont chuté après que le gouvernement américain a ordonné l'arrêt de la construction du projet éolien Revolution Wind, presque terminé. Bernstein a noté que le projet de 704MW est une coentreprise à 50-50 entre Orsted et GIP (désormais détenue par BlackRock) et est achevé à 80% en termes de construction, avec toutes les fondations offshore installées et 45 des 65 éoliennes installées. Orsted avait annoncé plus tôt en août une émission de droits d'urgence de 60 milliards de couronnes danoises (9,4 milliards de dollars) pour aider à financer un projet américain, faisant chuter ses actions de plus de 30% depuis. (Surveillez également les actions de BWEN, GEV, TPIC, entre autres, dans le secteur éolien). Secteur de la Crypto Rebond après le discours de Powell : Après une forte hausse vendredi suite au discours du président de la Fed, Powell, à Jackson Hole, qui a ravivé les espoirs d'une baisse des taux lors de la réunion du FOMC de septembre, stimulant ainsi l'achat d'actifs à risque, les prix du Bitcoin et de l'Ethereum ont depuis reculé, affichant une faiblesse précoce alors que le Bitcoin est tombé sous les 111 000 dollars, entraînant à la baisse les actions des actifs crypto et des mineurs de Bitcoin (CLSK, MARA, RIOT, HUT).

Investissement d'Iris Energy (IREN) : IREN a acquis 4 200 GPU NVIDIA Blackwell B200 supplémentaires, ce qui double la flotte totale de GPU d'IREN à environ 8 500 GPU NVIDIA. De plus, IREN a sécurisé un financement de 102 millions de dollars pour un achat précédent de GPU NVIDIA Blackwell B200 et B300. Secteur de l'Internet/Retail Chinois Double boost pour le secteur : Le secteur a reçu un double coup de pouce, avec les actions de PDD en hausse grâce à ses résultats, aidant à booster d'autres actions chinoises de retail et d'internet comme BABA, BIDU, JD, NTES, KWEB, qui ont également bénéficié d'un rebond des marchés de Chine continentale et de Hong Kong, alors que le Shanghai a atteint son meilleur niveau depuis 2022. Cependant, les actions de PDD ont effacé une grande partie de leurs gains après avoir déclaré lors de leur conférence téléphonique qu'ils "ne croient pas que les niveaux de profit de ce trimestre soient durables et s'attendent à des fluctuations des profits dans les trimestres à venir".

