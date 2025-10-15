Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance mondiale, soutenu par l'essor des investissements liés à l'intelligence artificielle.

Points clés Croissance mondiale : le FMI prévoit 3,2 % en 2025 et 3,1 % en 2026 ; l'inflation persiste

Guerre commerciale : les droits de douane imposés par les États-Unis et la Chine pourraient réduire le PIB mondial d'environ 0,3 point de pourcentage si les tensions s'intensifient

Perspectives régionales : prévisions revues à la hausse pour l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique subsaharienne ; le Royaume-Uni est confronté à une inflation élevée

M. Pierre-Olivier Gourinchas, directeur du département des études du FMI, accompagné de Mme Petya Koeva Brooks (directrice adjointe) et de M. Deniz Igan (chef de division), a présenté les dernières Perspectives de l'économie mondiale. Le Fonds prévoit une croissance du PIB mondial de 3,2 % en 2025 et de 3,1 % en 2026, soulignant que la désinflation a ralenti et que les pressions sur les prix restent plus persistantes que prévu. M. Gourinchas a averti que le choc tarifaire américain continuait d'agir comme un facteur négatif sur l'offre, poussant l'inflation à la hausse et pesant sur la croissance. Toutefois, l'impact global de la guerre commerciale a été moins important que ce qui était initialement redouté, grâce à des représailles limitées et à la résilience des chaînes d'approvisionnement. Les tensions commerciales restent le principal risque à la baisse. Le scénario défavorable du FMI suggère qu'une nouvelle escalade pourrait réduire la production mondiale d'environ 0,3 point de pourcentage. M. Gourinchas a également souligné que la fragmentation géopolitique et le boom actuel des investissements dans l'IA étaient des facteurs déterminants de la dynamique mondiale. La faiblesse du dollar a assoupli les conditions financières et réduit les pressions inflationnistes liées aux importations dans de nombreux marchés émergents. Perspectives régionales M. Brooks a souligné que les prévisions de croissance de l'Égypte avaient été révisées à la hausse, à 4,3 % en 2025 et 4,5 % en 2026 , parallèlement à une forte baisse de l'inflation par rapport à son plus haut niveau en 40 mois.

M. Igan a noté que les perspectives de croissance du Nigeria avaient été revues à la hausse, à 3,9 % en 2025 et 4,2 % en 2026, grâce à l'amélioration du climat économique, à la hausse de la production de matières premières et à des répercussions tarifaires limitées.

Les prévisions pour l'Afrique subsaharienne ont été revues à la hausse, à 4,1 % en 2025 et 4,4 % en 2026, grâce à la stabilisation et à la dynamique de réforme.

Le Royaume-Uni se distingue parmi les économies du G7 avec une croissance de 1,3 % en 2025 et 2026, bien que l'inflation reste élevée (3,4 % en 2025, avec une tendance vers 2,5 %), justifiant une politique d'assouplissement prudent de la part de la Banque d'Angleterre.

Pour la Chine, le FMI a souligné le rôle croissant de la demande intérieure dans la compensation de la faiblesse des exportations, tout en mettant en garde contre les tensions persistantes dans le secteur immobilier et l'augmentation des déséquilibres extérieurs.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."