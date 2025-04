Automobiles Véhicules électriques chinois : LI a publié des livraisons de véhicules pour mars de 36 674 unités, contre 28 984 unités un an plus tôt. NIO a annoncé une augmentation de 14% des livraisons en mars à 15 039 unités. XPEV a livré 33 205 unités en mars, en hausse de 268% d'une année sur l'autre. En dehors des véhicules électriques, les chiffres de ventes de mars des constructeurs automobiles, dont GM, STLA, Ford et TSLA, continuent d'affluer. En Europe, les ventes de voitures Tesla en France ont chuté de 37% en mars. Les ventes de Tesla ont chuté de 44,4% en France en février 2025, avec seulement 2 395 nouvelles voitures vendues, contre 3 244 en février 2024. Les ventes de Tesla ont également chuté de 45% en France entre janvier et février 2025, selon Reuters, tandis que les ventes ont chuté de 42% en Suède et de 48% en Norvège. En Allemagne, Tesla a vendu 1 429 nouvelles voitures en février, en baisse de 76% par rapport aux plus de 6 000 véhicules livrés en février 2024. Tesla est désormais en baisse de 70% des livraisons cette année en Allemagne, qui était autrefois son plus grand marché européen. En février, les ventes de véhicules électriques en Norvège ont représenté 94,7% des ventes de nouvelles voitures, mais les immatriculations de Tesla ont été divisées par deux par rapport à février 2024 et ont chuté de 44,4% au cours des deux premiers mois de l'année. En Suède, les véhicules électriques à batterie représentaient 31,9% des ventes de nouvelles voitures en février, mais les ventes de Tesla ont chuté de 42% par rapport à février 2024, totalisant seulement 613 véhicules. En France, les véhicules électrifiés représentaient 22% de toutes les ventes de nouvelles voitures en février, contre 26% en février 2024. Les ventes de Tesla ont chuté de 26% en février, avec seulement 2 395 nouvelles voitures vendues, contre 3 244 en février 2024. En vente au détail automobile, AZO a été surclassé à Neutre depuis Vente chez Goldman Sachs, tandis que GPC a été déclassé à Vente depuis Neutre. Médias et diffusion NMAX : Les actions ont de nouveau augmenté après avoir bondi de plus de 800% hier lors d'une mini-introduction en bourse. Dans le secteur des tours, Morgan Stanley a relevé AMT à Surpondération depuis Pondération égale (objectif de cours à 250 dollars depuis 213 dollars) et a déclassé SBAC à Pondération égale depuis Surpondération (objectif de cours à 240 dollars depuis 252 dollars), affirmant que 2025 devrait être un point bas pour la croissance organique nette des revenus du secteur, car les investissements des transporteurs augmentent et que la consolidation et les vents contraires des taux de change s'estompent. Dans le secteur des télécommunications, Oppenheimer a relevé les objectifs de cours des trois transporteurs (VZ, T, TMUS) d'environ 10% en raison du potentiel de hausse à long terme du flux de trésorerie libre sous-évalué et des valorisations historiquement faibles. Vente au détail PVH : Les actions ont bondi après les résultats trimestriels, la mise à jour du quatrième trimestre montrant que certaines initiatives commencent à stabiliser l'entreprise. Dans le secteur de la vente au détail à prix réduit, DG a été surclassé à Surpondération depuis Pondération de marché chez Bank of America. Dans le secteur des vêtements de sport, LULU a été déclassé à Conserver depuis Achat chez Argus, affirmant que la croissance de Lululemon pourrait être affectée par une ligne de produits vieillissante nécessitant une mise à jour, les tarifs douaniers américains sur les importations en provenance de Chine et du Mexique et la concurrence de Nike, Nordstrom, Under Armour et Vuori. ONON a annoncé que son co-PDG Marc Maurer quittera ses fonctions après 12 ans au sein de l'entreprise de vêtements de sport. L'entreprise a déclaré qu'elle passerait à une structure de PDG unique, avec le co-PDG et directeur financier actuel Martin Hoffmann prenant la relève à partir du 1er juillet 2025. Transports Compagnies aériennes : DAL et AAL ont été déclassées à Conserver depuis Achat, et LUV et AC ont été déclassées à Sous-performance chez Jefferies, qui note que le sentiment des consommateurs continue de décevoir, atteignant des niveaux les plus bas depuis quatre ans, et que les tarifs douaniers commencent à avoir un impact cette semaine après des retards affectant la confiance des entreprises. Jefferies note que les estimations de bénéfices des compagnies aériennes sont en moyenne inférieures de 19% au consensus pour le premier trimestre 2025, de 14% pour le deuxième trimestre et de 12% pour 2025. Dans le secteur des transporteurs/logisticiens, Bank of America a déclassé KNX à Neutre.

