Les récents résultats financiers et les décisions stratégiques ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment les centres de données et l'IA, les services publics, les logiciels et les utilities. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché. Secteur des centres de données et de l'IA Performances financières : Le secteur des centres de données et de l'IA bénéficie d'un regain d'intérêt grâce à de meilleurs résultats et prévisions de la part de Vertiv (VRT) et General Electric (GEV) . Cela a également stimulé les actions de CrowdStrike (CRWV) , Dell (DELL) , Super Micro Computer (SMCI) , Vasta (VST) et Telenor (TLN) .

Résultats de Vertiv (VRT) : Les actions de Vertiv ont bondi après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices du premier trimestre 2025, avec des commandes en hausse de 135% en glissement annuel et de 21% en glissement trimestriel. Vertiv a également relevé ses perspectives de ventes organiques pour l'année 2025, tout en maintenant ses prévisions médianes de BAIIA, de BPA et de flux de trésorerie disponible, tout en élargissant la fourchette de prévisions pour tenir compte des scénarios tarifaires. Cependant, Vertiv prévoit un BPA du deuxième trimestre inférieur aux attentes en raison de l'impact des coûts tarifaires.

Résultats de General Electric (GEV) : General Electric a publié un BPA du premier trimestre de 0,91 dollar, contre 0,63 dollar estimé, et un chiffre d'affaires de 8,03 milliards de dollars, contre 7,55 milliards de dollars estimés. Les commandes du premier trimestre ont atteint 10,2 milliards de dollars, en hausse de 8% en organique, portées par les services (+16%) et les équipements de production d'énergie (+43%). General Electric a confirmé ses prévisions pour l'année. Secteur des services publics Annonce d'Oklo : Oklo a annoncé que Sam Altman, PDG d'OpenAI, démissionnait de son poste de président de la startup de l'énergie nucléaire Oklo, éliminant ainsi un conflit d'intérêts et ouvrant la voie à de futures collaborations entre les deux entreprises.

Révisions des recommandations : Bank of America a relevé FirstEnergy (FE) à Neutral, estimant que le risque à court terme lié à la législation en cours en Ohio est déjà intégré dans le cours de l'action et que cette législation pourrait avoir un impact positif à long terme sur les activités régulées de FirstEnergy.

Résultats de NextEra Energy (NEE) : NextEra Energy a publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, portés par des hausses de tarifs de son service public électrique et une demande accrue en électricité. Secteur des logiciels Résultats de SAP et Manhattan Associates (MANH) : SAP et Manhattan Associates ont publié de solides résultats pour le premier trimestre et ont confirmé leurs prévisions pour l'année, ce qui a stimulé leurs actions. Les deux entreprises ont également indiqué que les dépenses en logiciels critiques devraient mieux résister que prévu.

Résultats de Pegasystems (PEGA) : Les actions de Pegasystems ont bondi après que l'entreprise a publié un BPA ajusté du premier trimestre de 1,53 dollar, dépassant largement les estimations de 0,49 dollar, avec un chiffre d'affaires de 475,633 millions de dollars, contre 356,6 millions de dollars estimés.

Révisions des estimations : Piper a réduit ses estimations et ses objectifs de cours pour le secteur des applications cloud en raison des vents contraires à court terme liés aux tarifs, aux politiques et aux défis d'adoption de l'IA. Piper a relevé BlackLine (BL) à Neutral et dégradé Oracle (ORCL) à Neutral, estimant que les marges et le flux de trésorerie disponible pourraient être sous pression en 2026 en raison du mix cloud et de l'augmentation des dépenses en capital.

