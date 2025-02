Secteur automobile : des prévisions incertaines et des dégradations Rivian (RIVN) a été dégradé de Neutre à Sous-performance par Bank of America, avec un objectif de cours abaissé à 10 dollars contre 13 dollars auparavant. La banque estime que les perspectives 2025 sont plus faibles que prévu, tandis que le partenariat avec Volkswagen complique la prévision des bénéfices pour les prochaines années.

