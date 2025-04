Les récentes transactions et les résultats financiers ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment la FinTech, l'énergie solaire et les banques. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché. Secteur de la FinTech et des paiements Transactions de Global Payments (GPN) : Global Payments a annoncé des accords définitifs pour céder son activité Issuer Solutions à FIS pour 13,5 milliards de dollars et acquérir Worldpay auprès de GTCR et FIS pour un prix d'achat net de 22,7 milliards de dollars, soit une valeur totale de 24,25 milliards de dollars, incluant 1,55 milliard de dollars d'actifs fiscaux anticipés.

Révisions des recommandations : Redburn a dégradé Fiserv (FI) de Neutral à Sell, avec un objectif de cours révisé à 150 dollars contre 220 dollars, en raison de la dépendance de Fiserv à la croissance générée par les petits commerçants orientés vers les dépenses discrétionnaires. Redburn maintient également ses recommandations de vente sur XYZ et GPN, tout en restant positif sur MA et TOST. Seaport a dégradé PayPal (PYPL) à Sell avec un objectif de cours de 49 dollars et Bill.com (BILL) à Neutral. Secteur de l'énergie solaire Révisions des recommandations : Citigroup a dégradé Enphase Energy (ENPH) à Sell et Sunrun (RUN) à Neutral, reflétant une vision négative du solaire résidentiel en raison de l'incertitude liée à l'Inflation Reduction Act (IRA), d'une croissance plus lente due à des taux élevés persistants, d'une augmentation plus lente des prix de l'électricité et de l'impact des tarifs sur le stockage.

Révisions des actions : Canadian Solar (CSIQ) a été relevé à Neutral, Citigroup estimant que les risques liés à l'IRA et une grande partie de l'impact des tarifs sont déjà intégrés dans les actions du secteur de l'énergie solaire à grande échelle. Toute clarification politique devrait stimuler ce secteur en raison de son économie attractive et d'une meilleure visibilité de la demande provenant des centres de données et de l'IA. Citigroup a également relevé Generac Holdings (GNRC) à Buy, estimant que l'entreprise est bien positionnée pour défendre ses marges avec un potentiel de hausse en cas de saison des ouragans au-dessus de la moyenne, et a dégradé Ballard Power Systems (BLDP) à Sell en raison des défis économiques de la deuxième moitié de l'année, tout en préférant BLDP à Plug Power (PLUG). Le choix principal de Citigroup dans les énergies renouvelables est First Solar (FSLR), tandis que PLUG, SunPower (SEDG) et ENPH sont les moins préférés. Résultats bancaires Résultats du premier trimestre : First Horizon (FHN) : BPA opérationnel de 0,42 dollar, soit 2 cents de mieux que les prévisions, grâce à des tendances de coûts meilleures que prévu compensant une baisse des revenus. Huntington Bancshares (HBAN) : BPA de 0,34 dollar contre 0,31 dollar estimé ; le conseil d'administration approuve une autorisation de rachat d'actions de 1 milliard de dollars ; les provisions pour pertes sur créances étaient de 115 millions de dollars, contre 107 millions de dollars un an plus tôt ; le revenu net d'intérêts (NII) a augmenté à 1,43 milliard de dollars, contre 1,29 milliard de dollars un an plus tôt ; la banque prévoit désormais une hausse du NII annuel comprise entre 5% et 7%. FNB Corporation (FNB) : BPA de 0,32 dollar contre 0,30 dollar estimé, avec un NII de 323,845 millions de dollars et une provision pour pertes sur créances de 17,489 millions de dollars. KeyCorp (KEY) : BPA de 0,33 dollar contre 0,32 dollar estimé ; revenus de 1,77 milliard de dollars contre 1,75 milliard de dollars estimé ; le NII a augmenté de 4% et la marge nette d'intérêt a augmenté de 17 points de base à 2,58%. Regions Financial (RF) : Résultats mitigés avec un BPA supérieur aux prévisions, mais des revenus inférieurs aux estimations ; le NII a légèrement augmenté à 1,19 milliard de dollars et les revenus de la gestion de patrimoine ont augmenté de 8,4% à 129 millions de dollars. Charles Schwab (SCHW) : BPA ajusté de 1,04 dollar, supérieur aux 1,01 dollar estimé, avec des revenus en hausse de 18% à 5,6 milliards de dollars ; les afflux nets vers la division de gestion d'investissements ont augmenté de 15% ; les revenus plus élevés proviennent du trading, du revenu net d'intérêt et des frais sur les comptes de dépôt bancaire.

