Ce qui bouge aujourd’hui Les marchés évoluent sous l’influence de plusieurs secteurs clés, notamment l’automobile, l’aérospatial et le luxe, avec des annonces stratégiques et des publications financières contrastées. Secteur Automobile : des ajustements stratégiques Ferrari (RACE) a été abaissé à "Equal Weight" par Barclays en raison d’une valorisation jugée élevée après son récent rallye de 8%.

a été par Barclays en raison d’une valorisation jugée élevée après son récent rallye de 8%. Goodyear (GT) prévoit 850 suppressions de postes dans son usine de Danville en Virginie afin de réduire ses coûts de production .

prévoit dans son usine de Danville en Virginie afin de . Toyota (TM) revoit à la hausse ses prévisions annuelles , tablant désormais sur 4,7 trillions de yens de bénéfices opérationnels contre 4,3 trillions précédemment estimés . Toutefois, son bénéfice trimestriel a reculé de 28% sur un an .

revoit à la , tablant désormais sur de bénéfices opérationnels contre . Toutefois, son bénéfice trimestriel a reculé de . Nissan (NSANY) envisage de rejeter les conditions de fusion proposées par Honda (HMC), selon le Wall Street Journal. Aérospatial & Défense : Embraer décroche un contrat historique Embraer (ERJ) a signé un accord avec Flexjet pour la livraison de 212 jets dans un contrat évalué à 7 milliards de dollars , représentant la plus importante commande de l’histoire du constructeur brésilien.

a signé un accord avec pour la dans un contrat évalué à , représentant la plus importante commande de l’histoire du constructeur brésilien. Lunar Holdings (LUNR) a été abaissé à "Underperform" par Bank of America en raison d’une valorisation excessive et d’un carnet de commandes encore limité.

a été par Bank of America en raison d’une valorisation excessive et d’un carnet de commandes encore limité. Mercury Systems (MRCY) a annoncé un bon deuxième trimestre, avec un cash-flow libre de 82 millions de dollars et des commandes totalisant 242 millions de dollars. Luxe & Prêt-à-porter : des résultats décevants Capri Holdings (CPRI) a publié un bénéfice net trimestriel de 0,45$ par action , en dessous des 0,66$ attendus , et a révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2025 et 2026 .

a publié un , en dessous des , et a révisé à la . American Eagle Outfitters (AEO) a été abaissé à "Equal Weight" par Barclays, qui pointe une concurrence accrue dans des segments clés comme le denim et les sous-vêtements.

a été par Barclays, qui pointe une dans des segments clés comme le denim et les sous-vêtements. Columbia Sportswear (COLM) a raté les attentes avec un bénéfice net de 1,80$ par action contre 1,88$ attendu, tout en dévoilant des perspectives 2025 plus faibles que prévu. Services Financiers : résultats en demi-teinte Fair Isaac Corporation (FICO) a annoncé des résultats inférieurs aux attentes , pénalisés par une baisse des volumes hypothécaires et une croissance modérée des abonnements logiciels.

a annoncé , pénalisés par et une croissance modérée des abonnements logiciels. H&R Block (HRB) a affiché une perte trimestrielle plus importante qu’anticipé (-1,73$ par action contre -1,61$ attendu), avec des revenus stagnants à 179 millions de dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."