Matériaux de construction MLM : Déclassé à Neutre (objectif de 560 dollars) chez JP Morgan, tandis que VMC a été surclassé à Surpondérer (objectif de 285 dollars). JP Morgan estime que les matériaux de construction américains ont un bon potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels, mais la visibilité de la demande reste faible. Bien que la visibilité opérationnelle pour l'année reste faible, en particulier en ce qui concerne les volumes, JPMC ne prévoit pas de risques significatifs de baisse des bénéfices. Les autres notations de JPMC restent inchangées, avec CRH à Surpondérer et EXP à Neutre. Banques et courtiers MS : Prévoit de réduire environ 2 000 emplois plus tard ce mois-ci dans la première grande réduction d'effectifs sous la direction du PDG Ted Pick, selon Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Les réductions auront lieu dans toute la banque, à l'exception de ses quelque 15 000 conseillers financiers. Oppenheimer a déclassé les actions de GS, CG et JEF à Performance depuis Surperformance, affirmant qu'ils ne voient toujours aucun signe visible de reprise des fusions et acquisitions et craignent que l'incertitude actuelle concernant les tarifs, un « dégrèvement » fiscal et le bouleversement général de 80 ans d'arrangements commerciaux et de sécurité entraînent probablement une pause dans l'activité de fusions et acquisitions. Énergie et communications Secteur de l'énergie et des communications : B Riley a transféré la couverture et déclassé PWR à Neutre depuis Achat (objectif de prix à 300 dollars depuis 343 dollars) et maintient les notations d'achat sur MTZ (objectif de prix à 165 dollars depuis 151 dollars), BWMN (objectif de prix à 40 dollars), TPC (objectif de prix à 40 dollars) et ORN (objectif de prix à 9 dollars). À court terme, la société s'attend à ce que plusieurs facteurs sous-jacents créent un élan positif dans le secteur, notamment la demande croissante de centres de données AI à haute puissance, le financement des programmes d'infrastructure fédéraux et étatiques atteignant la phase de construction, et la transition énergétique en cours des combustibles fossiles traditionnels aux énergies renouvelables.

