Les récentes annonces de tarifs, les régulations et les résultats financiers ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment les médias, l'internet, le pétrole, les cryptomonnaies et les semi-conducteurs. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché. Secteur des médias Annonce de tarifs : Les actions de Netflix (NFLX), Disney (DIS), Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Global (PARA) et Sony (SONY) ont été sous pression après que le président Donald Trump a annoncé l'instauration de tarifs de 100% sur tous les films produits à l'étranger et importés aux États-Unis. Cette mesure est gérée par le Department of Commerce et le Bureau du Représentant américain au Commerce (USTR). Secteur de l'internet Régulations sur les entreprises chinoises : Les actions des géants chinois de la technologie internet comme Baidu (BIDU), Alibaba (BABA), Pinduoduo (PDD), Sina (SINA) et NetEase (NTES) sont sous surveillance après que le Financial Times a rapporté que des législateurs américains demandent à la SEC de forcer ces entreprises à se retirer des bourses américaines. Secteur des pétroliers Acquisition potentielle : Bloomberg a rapporté que Shell (SHEL) envisage l'acquisition de son rival BP . Les discussions sont à un stade préliminaire et dépendront de l'évolution du cours de l'action de BP. Shell pourrait également attendre que BP prenne l'initiative ou qu'un autre acquéreur potentiel émerge.

Baisse des prix du pétrole : Les actions du secteur de l'énergie sont globalement en baisse en raison de la chute des prix du pétrole, après que l'OPEP+ a annoncé une augmentation de la production lors de sa réunion. Secteur des cryptomonnaies Évolution des prix du Bitcoin : Les prix du Bitcoin ont reculé par rapport à leurs sommets de 2025, atteignant presque 98 000 dollars avant la réunion de la Fed cette semaine.

Activités des entreprises : MicroStrategy (MSTR) a annoncé l'achat de 1 895 Bitcoins entre le 28 avril et le 4 mai à un prix moyen de 95 167 dollars. Marathon Digital Holdings (MARA) a signalé une baisse de 15% de la production de blocs en avril, tandis que Riot Blockchain (RIOT) a miné 463 Bitcoins au cours du même mois. Secteur des semi-conducteurs Régulation des puces d'IA : Un législateur américain prévoit d'introduire une législation pour vérifier l'emplacement des puces d'intelligence artificielle, comme celles fabriquées par Nvidia (NVDA) , après leur vente. Cette initiative vise à lutter contre la contrebande massive des puces de Nvidia vers la Chine.

Résultats d'ON Semiconductor (ON) : Les actions d'ON Semiconductor ont chuté malgré des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, en raison de prévisions mitigées pour le deuxième trimestre.

