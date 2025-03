Ce qui bouge aujourd'hui : Métaux et Mines, Chimie, Transports 🏭🧪🚚

CMP : Annonce des réductions de la structure de coûts pour s'aligner sur les besoins actuels de l'entreprise. La société élimine plus de 10% des postes de la main-d'œuvre d'entreprise et prévoit de fermer son activité de retardateurs de feu. Les économies de coûts en rythme annuel pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2024 devraient être de 11 à 13 millions de dollars. Glencore (GLNCY) a déclaré un cas de force majeure sur les expéditions de cuivre depuis sa fonderie Altonorte au Chili, où la production a été suspendue, selon deux sources industrielles citées par Reuters. Dans le secteur du cuivre (FCX, SCCO), le président Trump envisage d'imposer des tarifs sur les importations de cuivre dans les semaines à venir, et non dans les mois. Dans le secteur de l'acier, WOR a publié un BPA ajusté pour le troisième trimestre de 0,79 dollar, contre une estimation de 0,71 dollar. Les revenus du troisième trimestre ont chuté de 4% d'une année sur l'autre à 304,5 millions de dollars, contre une estimation de 285,5 millions de dollars. Les bénéfices avant impôts du troisième trimestre ont augmenté de 30% à 52,6 millions de dollars. Chimie WLK : Déclassé à Neutre depuis Surpondération chez Piper, avec un objectif de cours réduit à 120 dollars, mettant à jour son modèle pour refléter la publication des résultats du quatrième trimestre 2024 et de l'exercice 2024, les mises à jour des prévisions de l'entreprise, ses propres vérifications des canaux industriels et une perspective actualisée des économies américaine et mondiale. ASH a été surclassé à Surpondération chez JP Morgan, avec un objectif de cours relevé à 71 dollars (contre 68 dollars) et ajouté à la liste de suivi des analystes, considérant la faiblesse des activités d'Ashland comme plus transitoire que structurelle. Transports JBHT : Déclassé de Positif à Neutre chez Susquehanna, avec un objectif de cours réduit à 165 dollars (contre 200 dollars), affirmant qu'à court terme, le cycle des chargements de camions devrait probablement empirer avant de s'améliorer. Les préoccupations concernant les marges liées aux tarifs des transporteurs de fret devraient peser sur les gains de taux/marges des transporteurs lors de la saison des offres, et le mélange de constitutions de stocks et de nervosité de la demande à la fois dans le commerce de détail et l'industrie devrait atténuer la demande habituellement favorable du deuxième trimestre. Susquehanna a réduit ses prévisions de BPA pour tous les noms de transport routier, intermodal et de courtage en 2025 (maintenant environ 5% à environ 15% en dessous du consensus, à l'exclusion de la base faible de RXO) et en 2026 (environ 5% à environ 25% en dessous). Susquehanna reste positif sur KNX, HUBG et CHRW dans les secteurs du transport routier et intermodal.

