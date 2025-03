Métaux et Mines Producteurs d'acier : NUE a publié une fourchette de prévisions de BPA ajusté pour le premier trimestre de 0,50 à 0,60 dollar, contre 1,07 dollar attendu par le marché et inférieur aux 1,22 dollar du quatrième trimestre 2024. Les prévisions de bénéfices impliquent un BAIIA pour le premier trimestre 2025 d'environ 600 millions de dollars, contre 766 millions de dollars attendus par le marché et 746 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. Au premier trimestre, les bénéfices des aciéries devraient rester stables d'un trimestre à l'autre, tandis que les activités de fabrication et de matières premières devraient diminuer en raison des prix. U.S. Steel (X) a déclaré s'attendre à un BAIIA d'environ 125 millions de dollars pour le premier trimestre 2025, conforme à ses prévisions initiales de 100 à 150 millions de dollars et largement conforme aux estimations consensuelles de 130 millions de dollars, sans fournir de commentaires sur les perspectives. Compagnies aériennes Compagnies aériennes (DAL, UAL, LUV, AAL) : L'aéroport d'Heathrow en Grande-Bretagne a été fermé vendredi après un énorme incendie dans une sous-station voisine qui a coupé son alimentation électrique, laissant les passagers bloqués et provoquant la colère des compagnies aériennes qui se sont interrogées sur la manière dont une infrastructure aussi cruciale pouvait s'effondrer. L'incendie a coupé l'alimentation électrique et le système de secours de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe et le cinquième au monde. Les experts du secteur aérien ont déclaré que la dernière fois que les aéroports européens avaient connu une perturbation d'une telle ampleur remontait au nuage de cendres islandais de 2010 qui avait cloué au sol quelque 100 000 vols. Organisations de recherche clinique Secteur des organisations de recherche clinique : Goldman Sachs estime que les perspectives de croissance à long terme des CRO restent intactes (bien que probablement à un rythme plus lent que la croissance observée au cours des cinq dernières années), mais que les perspectives à court terme resteront probablement difficiles. Pour les CRO, la faiblesse de la demande devrait persister pendant la majeure partie de 2025, car les budgets des grandes entreprises pharmaceutiques changent rarement rapidement. En raison de ces préoccupations concernant le rythme de la reprise, Goldman Sachs a déclassé CRL et ICLR à Neutre depuis Achat. Croisières Croisières : Les actions de CCL ont initialement reculé après avoir publié de meilleurs résultats pour le premier trimestre, mais ont offert des perspectives pour le deuxième trimestre inférieures au consensus. NCLH a été surclassé à Pondération égale chez Morgan Stanley, car sa thèse principale selon laquelle elle ne pouvait pas réduire ses coûts de croisière nets (par rapport aux rendements nets) s'est concrétisée et a entraîné la sous-performance relative, malgré une correction du marché. L'entreprise a pu améliorer sa structure de coûts pour être plus en ligne avec ses pairs (hors cales sèches) au cours de l'année écoulée, ce qui a permis d'augmenter les estimations de BAIIA d'environ 30 %. Automobiles TSLA : A enregistré sa neuvième semaine consécutive de baisse. Dans le secteur des véhicules électriques chinois, NIO a publié un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de 19,7 milliards de yuans chinois (2,70 milliards de dollars), contre une estimation de 2,79 milliards de dollars, le nombre de véhicules électriques livrés ayant augmenté de 45 % d'une année sur l'autre à 72 689. Cependant, les prévisions de livraisons pour le premier trimestre de 41 000 à 43 000 véhicules sont bien inférieures à l'estimation de 65 000, avec des revenus prévus entre 1,69 et 1,76 milliard de dollars, contre une estimation de 2,48 milliards de dollars. Dans le secteur de la vente au détail automobile, AZO a été surclassé à Achat depuis Neutre chez Davidson (objectif de 4 192 dollars depuis 3 500 dollars), citant son positionnement défensif, l'entreprise bénéficiant de l'inflation et des tarifs, ainsi que des gains de parts de marché sur le marché commercial.

