Produits de loisirs DOOO et PII : Déclassés de Neutre à Vente chez Citigroup, car les deux entreprises font face à un marché final détérioré et de plus en plus promotionnel, à des vents contraires significatifs en raison des tarifs chinois supplémentaires et à une situation potentiellement intenable en ce qui concerne les tarifs avec le Mexique et le Canada. Keybanc est également prudent concernant les produits de loisirs et a déclassé THO à Sous-pondération (dans les VR) et MBUU à Pondération sectorielle (dans le nautisme), affirmant qu'après des discussions avec plus de 30 concessionnaires de véhicules de loisirs (concentration sur les VR et le nautisme), il est clair que les pressions macroéconomiques persistantes et élevées (taux plus élevés, inflation, etc.) ainsi que les changements de politique (par exemple, les tarifs) influencent l'appétit des consommateurs pour les achats discrétionnaires de gros montants. Restaurants CAVA : Surclassé à Surpondération chez JP Morgan, tirant parti d'un recul significatif et considérant l'action comme un « achat maintenant et détention à long terme », car il voit les 367 unités actuelles s'étendre bien au-delà des 1 000 unités déclarées au moment de l'introduction en bourse et en fait, une réduction par rapport aux 2 000/3 500 unités en 2037/2043. DRI a publié des estimations des ventes à magasins comparables et des ventes nettes pour le troisième trimestre inférieures au consensus (3,16 milliards de dollars contre une estimation de 3,21 milliards de dollars et une croissance comparable de +0,7 % contre une estimation de +1,8 %) et a réduit la fourchette des prévisions de bénéfices annuels, le point médian étant inférieur à la précédente prévision. Biens de consommation courante COTY : Surclassé dans le secteur des biens de consommation courante chez Citigroup, qui a mis à jour ses meilleurs choix à la suite de ses changements de notation. Les nouvelles actions les mieux notées à l'achat, par ordre de préférence, sont : KDP (déplacé au meilleur choix), MNST, KO, SAM, CL, COTY, PG, PEP. CHD et KMB restent notés Vente. Au niveau du secteur, les commentaires intra-trimestriels des grandes entreprises ont été modérés, avec des préoccupations concernant un ralentissement du consommateur américain, ainsi qu'un ton prudent concernant l'Amérique latine (en particulier le Mexique) et l'Europe occidentale. Automobiles CVNA (objectif de 225 dollars) et ACVA (objectif de 20 dollars) : Surclassés à Surpondération depuis Neutre chez Piper à la suite de reculs des actions, affirmant que les entreprises peuvent croître malgré le malaise macroéconomique et les tarifs plus élevés. Piper a déclaré que la plupart des transactions de voitures d'occasion ne franchissent pas les frontières internationales et que la demande est relativement stable, indépendamment de l'environnement macroéconomique. RIVN a été déclassé à Neutre depuis Surpondération chez Piper, car le cabinet estime qu'il est difficile d'identifier des catalyseurs de hausse pour les actions en 2025 et, à l'exception de TSLA, estime que les actions des constructeurs automobiles devraient être évitées. STLA a été déclassé à Neutre depuis Surpondération chez Piper, avec un objectif de cours réduit à 13 dollars depuis 23 dollars, affirmant qu'il pourrait falloir des années à Stellantis pour résoudre les problèmes de sa marque mondiale et que, dans l'intervalle, le cabinet estime que les marges de l'entreprise pourraient mettre plus de temps que prévu à se redresser.

