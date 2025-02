Services publics : Révisions d’analystes et impact des coûts Southern Company (SO) a annoncé un bénéfice par action de 0,50$, légèrement inférieur aux attentes de 0,51$ , en raison de coûts opérationnels et de frais d’intérêts plus élevés .

a annoncé un , en raison de . CMS Energy (CMS) a été rehaussé à Overweight par Barclays , la banque voyant dans le cadre réglementaire du Michigan un atout pour l’investissement .

a été , la banque voyant dans . DTE Energy (DTE) a été abaissé à Equal Weight par Barclays, en raison du futur impact de la réduction des crédits d’impôt pour le gaz renouvelable, qui pourrait accélérer la croissance des dépenses en capital et nécessiter une levée de fonds supplémentaire. Produits chimiques : Pressions sur la demande et ajustements de perspectives Celanese (CE) a été dégradé à Sector Perform par RBC Capital en raison de son exposition au marché automobile européen , particulièrement les véhicules thermiques , ce qui entraîne des stocks trop élevés et une production réduite.

a été par RBC Capital en raison de son , particulièrement les , ce qui entraîne des stocks trop élevés et une production réduite. CF Industries (CF) et Nutrien (NTR) ont publié des résultats conformes aux attentes pour le quatrième trimestre 2024, malgré une demande agricole faible. Toutefois, les deux groupes restent optimistes pour 2025, misant sur un équilibre amélioré du marché des nutriments et des céréales. Produits de consommation : Bonnes nouvelles pour Herbalife, ajustements pour Celsius Herbalife (HLF) a bondi après l’annonce d’un nouveau PDG et des résultats supérieurs aux attentes (EPS de 0,36$ et chiffre d’affaires de 1,21 milliard de dollars, contre 0,22$ et 1,19 milliard attendus). La croissance des nouveaux distributeurs (+22% sur un an) a également soutenu l’action.

a bondi après et des (EPS de 0,36$ et chiffre d’affaires de 1,21 milliard de dollars, contre 0,22$ et 1,19 milliard attendus). La croissance des a également soutenu l’action. Celsius (CELH) a vu ses estimations ajustées à la baisse par Bank of America en raison de dépenses promotionnelles accrues sur les ventes nettes .

a vu ses en raison de . Procter & Gamble (PG) a glissé après avoir signalé une baisse des expéditions vers les États-Unis depuis le début du premier trimestre 2025. Croisiéristes : Forte correction après des déclarations sur la fiscalité Les actions des grands acteurs du secteur des croisières (CCL, NCLH, RCL, VIK) ont plongé après une déclaration du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, affirmant que Donald Trump envisage d’abolir l’IRS et d’imposer de nouvelles taxes aux entreprises étrangères, en prenant l’exemple des croisiéristes qui bénéficient d’exemptions fiscales.

