Semiconducteurs Philadelphia Semiconductor Index (SOX) : L'indice a chuté de plus de 4,1% ce matin à des niveaux inférieurs à 4,500, les plus bas depuis septembre, en raison des résultats de MRVL et de la pression de vente continue sur les valeurs liées à l'IA en 2024, telles que NVDA, AVGO et ARM. MRVL a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre fiscal et des prévisions pour le premier trimestre fiscal, mais les actions ont reculé. Les revenus du centre de données de 1,37 milliard de dollars étaient conformes aux attentes et ont augmenté de 24% d'un trimestre à l'autre et de 78% d'une année sur l'autre. Keybanc a noté que MRVL a répondu aux préoccupations concernant la perte de parts de marché chez AWS sur Trainium. Construction de maisons Constructeurs de maisons : Seaport Global a relevé ses notes sur les constructeurs de maisons sous couverture, notamment KBH, LEN, TRI, MHO, DHI, à Achat depuis Neutre et a relevé MTH, TMHC, PHM à Neutre depuis Vente. Depuis la dégradation en septembre, les constructeurs de maisons ont chuté de 30% en valeur absolue (34% par rapport au S&P), conformément aux cycles précédents. La sous-performance en début de cycle soutient la position relative positive du secteur, car les secteurs en fin de cycle absorbent une baisse équivalente sans potentiel de hausse équivalent lorsque le marché s'infléchit. Magasins à prix réduits JD : Les revenus du quatrième trimestre 2024 ont augmenté de 13,4% d'une année sur l'autre à 47,5 milliards de dollars, et les revenus annuels ont atteint 158,8 milliards de dollars, en hausse de 6,83%. Les revenus de détail ont augmenté de 14,73% à 42,1 milliards de dollars et la logistique a augmenté de 10,37% à 7,13 milliards de dollars. Les actions de BURL ont bondi grâce à un quatrième trimestre supérieur aux attentes, avec un BPA de 4,13 dollars dépassant le consensus de 3,77 dollars sur des revenus légèrement supérieurs de 3,27 milliards de dollars (est. 3,24 milliards de dollars) et une croissance des ventes comparables de 6% contre une prévision de 0% à 2%. BURL a révisé à la baisse ses prévisions de BPA pour l'année. Macy's (M) a publié des prévisions de ventes et de bénéfices annuels inférieures aux attentes de Wall Street, avec des ventes de 21 à 21,4 milliards de dollars (est. 21,81 milliards de dollars) et un BPA de 2,05 à 2,25 dollars (est. 2,31), à la suite de prévisions prudentes de WMT et TGT. Sciences de la vie Sciences de la vie : Le mercredi 5 mars, la juge Angel Kelley du tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts a émis une injonction préliminaire à l'échelle nationale bloquant l'administration Trump de réduire considérablement le soutien aux coûts indirects du NIH pour les chercheurs ayant reçu ou devant recevoir des subventions du NIH. Une injonction préliminaire nécessite de déterminer qu'une plainte est susceptible de réussir sur le fond. Canaccord note que cette injonction préliminaire (et une injonction définitive) contre les réductions du soutien aux coûts indirects du NIH bénéficie aux entreprises avec une exposition au NIH, notamment TXG, ILMN, PACB, AKYA et QTRX.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."