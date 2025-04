Les récentes prévisions et les résultats financiers ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment les services publics, le commerce de détail, les casinos et les banques. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché. Secteur des services publics Prévisions de Barclays : Barclays a dégradé Alliant Energy (LNT) à Underweight, citant des risques entourant son ambitieux plan de développement des énergies renouvelables, avec plusieurs défis potentiels pour son exécution et sa croissance à long terme.

: Barclays a dégradé à Underweight, citant des risques entourant son ambitieux plan de développement des énergies renouvelables, avec plusieurs défis potentiels pour son exécution et sa croissance à long terme. Initiations et révisions : Barclays a initié la couverture d' American Water Works (AWK) avec une recommandation Underweight et un objectif de cours de 138 dollars, estimant que l'action est l'une des plus chères du secteur. CenterPoint Energy (CNP) a été relevé à Equal Weight, Barclays notant que l'entreprise a réussi à naviguer plusieurs défis réglementaires politisés au cours des trois derniers mois.

: Barclays a initié la couverture d' avec une recommandation Underweight et un objectif de cours de 138 dollars, estimant que l'action est l'une des plus chères du secteur. a été relevé à Equal Weight, Barclays notant que l'entreprise a réussi à naviguer plusieurs défis réglementaires politisés au cours des trois derniers mois. Prévisions de résultats : Barclays prévoit que les plus grandes surprises positives par rapport au consensus pour le premier trimestre pourraient venir de Atmos Energy (ATO), CenterPoint Energy (CNP), Entergy (ETR), Exelon (EXC), Alliant Energy (LNT) et NorthWestern (NWE), principalement en raison des conditions météorologiques et des prévisions obsolètes. En revanche, AES, CMS Energy (CMS), Edison International (EIX), Evergy (EVRG) et PG&E (PCG) pourraient manquer les prévisions. Secteur du commerce de détail Annonce d'Oxford Industries (OXM) : Oxford Industries prévoit que moins de 35% de ses produits proviendront de Chine en 2025 et moins de 10% en 2026.

: Oxford Industries prévoit que moins de 35% de ses produits proviendront de Chine en 2025 et moins de 10% en 2026. Révisions des recommandations : Goldman Sachs a dégradé Macy's (M) à Neutral avec un objectif de cours de 12 dollars et Curative (CURV) à Sell avec un objectif de cours de 4 dollars, réduisant ses perspectives pour le secteur de l'habillement et des produits textiles aux États-Unis en raison d'un contexte macroéconomique plus prudent. Les économistes de Goldman Sachs ont réduit leurs prévisions de croissance du PIB américain à 0,5% en 2025, contre 2,5% en 2024, et estiment désormais à 45% la probabilité d'une récession.

: Goldman Sachs a dégradé à Neutral avec un objectif de cours de 12 dollars et à Sell avec un objectif de cours de 4 dollars, réduisant ses perspectives pour le secteur de l'habillement et des produits textiles aux États-Unis en raison d'un contexte macroéconomique plus prudent. Les économistes de Goldman Sachs ont réduit leurs prévisions de croissance du PIB américain à 0,5% en 2025, contre 2,5% en 2024, et estiment désormais à 45% la probabilité d'une récession. Actions préférées : Goldman Sachs continue de voir TJX et Burlington Stores (BURL) comme attractifs dans un environnement plus défensif et considère les marques avec un élan et un pouvoir de fixation des prix comme relativement attractives, telles que Tapestry (TPR), Abercrombie & Fitch (AS) et Ralph Lauren (RL). Secteur des casinos et des jeux en ligne Prévisions de Stifel : Stifel prévoit que les résultats du premier trimestre de PlayAGS (AGS) dépasseront les attentes, tandis que ceux de Light & Wonder (LNW) seront inférieurs. International Game Technology (IGT) reste le choix principal de Stifel en raison de son profil risque-rendement attractif et du soutien des investisseurs en quête de sécurité.

: Stifel prévoit que les résultats du premier trimestre de dépasseront les attentes, tandis que ceux de seront inférieurs. reste le choix principal de Stifel en raison de son profil risque-rendement attractif et du soutien des investisseurs en quête de sécurité. Révisions des estimations : Stifel a réduit ses estimations pour DraftKings (DKNG) et Flutter Entertainment (FLUT) en raison de prévisions de BAIIA ajusté inférieures aux attentes pour leurs opérateurs de paris sportifs et de casinos en ligne aux États-Unis, après une période défavorable de résultats de jeux en mars. Cependant, Stifel considère toujours ces deux entreprises comme des favorites à long terme.

: Stifel a réduit ses estimations pour et en raison de prévisions de BAIIA ajusté inférieures aux attentes pour leurs opérateurs de paris sportifs et de casinos en ligne aux États-Unis, après une période défavorable de résultats de jeux en mars. Cependant, Stifel considère toujours ces deux entreprises comme des favorites à long terme. Révision de Sportradar (SRAD) : Bank of America a relevé Sportradar à Buy, citant une plus grande confiance dans les perspectives de revenus de l'entreprise, une meilleure visibilité des coûts et des marges, ainsi que la valeur potentielle de la transaction avec IMG Arena et l'adoption de l'IA. Secteur bancaire Résultats du premier trimestre : BOK Financial (BOKF) : Les résultats du premier trimestre ont manqué le consensus en raison de revenus de frais plus faibles, bien que partiellement compensés par une provision pour pertes sur prêts plus faible. La guidance 2025 reste inchangée, à l'exception des prévisions de revenus de frais, légèrement révisées à la baisse. Cadence Bancorporation (CADE) : Bonne performance du revenu net de traitement principal (PPNR) et stabilité du crédit, avec une guidance inchangée. Dime Community Bancshares (DCOM) : BPA du premier trimestre supérieur aux attentes et marge nette d'intérêt en hausse à 2,95% contre 2,79% le trimestre précédent. Western Alliance Bancorporation (WAL) : Des coûts de crédit plus faibles ont compensé un léger manque de PPNR, résultant en une performance légèrement supérieure au consensus. La guidance 2025 reste inchangée, avec une légère hausse potentielle du PPNR. Zions Bancorporation (ZION) : Les actions ont baissé suite à des résultats mitigés.

