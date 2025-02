🛍️ Commerce de détail en difficulté PVH en baisse après l’annonce de tarifs limités de la Chine sur certains produits américains. Goldman Sachs surveille de près les exemptions sur les petits colis , exposant des acteurs comme FIVE, DLTR, GOOS, KTB, SN, CURV, et YETI . Jefferies abaisse BRLT et OLLI à Hold et réduit ses estimations sur KSS en raison d’une pression accrue sur les marges.

✈️ Aérospatiale & défense : forte dynamique PLTR (+36%) bondit après des résultats solides , avec une forte croissance des revenus aux États-Unis. HUBB dépasse les attentes en bénéfices, mais rate les prévisions de chiffre d’affaires . TDG relève ses prévisions de bénéfices 2025 et maintient ses attentes de revenus. WWD affiche des résultats mitigés mais maintient ses objectifs annuels .

💾 Semi-conducteurs en hausse IFNNY (Infineon) progresse en Europe après des prévisions optimistes et une amélioration des revenus. NXPI publie des résultats conformes aux attentes , avec une légère surperformance dans l’automobile mais un recul des infrastructures de communication. RMBS atteint des records de revenus et de rentabilité , annonçant huit nouveaux produits en 2024. SMCI grimpe après l’annonce d’une mise à jour stratégique le 11 février .



