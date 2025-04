Secteur des transports Révisions des recommandations : Citigroup a relevé les actions des entreprises de transport ferroviaire, de camionnage et de logistique, en passant UNP , ODFL et KNX à Buy et SNDR et WERN à Neutral. Citigroup estime que malgré l'incertitude, la forte baisse des actions rend les titres de transport plus attractifs.

: Citigroup a relevé les actions des entreprises de transport ferroviaire, de camionnage et de logistique, en passant , et à Buy et et à Neutral. Citigroup estime que malgré l'incertitude, la forte baisse des actions rend les titres de transport plus attractifs. Prévisions pour le LTL : UBS a révisé à la baisse les prévisions de bénéfices par action pour 2025 et 2026 pour les entreprises de transport LTL (SAIA, ODFL, XPO), citant des volumes plus faibles que prévu et une baisse de la demande industrielle en mars. UBS ne prévoit pas d'amélioration significative en avril, ce qui a conduit à une réduction des estimations de tonnage pour ODFL et XPO. Courtiers et bourses Révisions des recommandations : Morgan Stanley a relevé CME , CBOE , MKTX à Overweight, préférant les courtiers avec des flux de revenus plus défensifs et des leviers de croissance des bénéfices spécifiques. CME est désormais le Top Pick, tandis que NDAQ et TW ont été dégradés à Equal Weight en raison des risques liés aux marchés de capitaux et aux flux sensibles au bêta.

: Morgan Stanley a relevé , , à Overweight, préférant les courtiers avec des flux de revenus plus défensifs et des leviers de croissance des bénéfices spécifiques. est désormais le Top Pick, tandis que et ont été dégradés à Equal Weight en raison des risques liés aux marchés de capitaux et aux flux sensibles au bêta. Révisions des actions : SCHW a été relevé à Overweight et LPLA reste Overweight. HOOD a été dégradé à Equal Weight et VIRT à Underweight en raison des risques de désengagement des détaillants et de la pression sur les revenus de trading et de market making. Prêts hypothécaires et finance Révisions des recommandations : Barclays reste Overweight sur les entreprises équilibrées comme PFSI et a relevé RKT à Equal Weight en raison du potentiel de hausse lié à l'acquisition annoncée de COOP. Barclays est prudent sur le crédit hypothécaire en raison des risques supplémentaires liés à la normalisation du crédit.

: Barclays reste Overweight sur les entreprises équilibrées comme et a relevé à Equal Weight en raison du potentiel de hausse lié à l'acquisition annoncée de COOP. Barclays est prudent sur le crédit hypothécaire en raison des risques supplémentaires liés à la normalisation du crédit. Révisions des actions : JP Morgan a relevé GHLD à Neutral et ESNT à Overweight, estimant que la baisse des taux pourrait entraîner des volumes d'origination plus élevés. ESNT bénéficie également d'un multiple plus bas et d'un risque de crédit réduit grâce au refinancement des hypothèques à coupon élevé. Assurances vie et IARD Révisions des recommandations : Morgan Stanley a dégradé LMND à Underweight en raison de son expansion dans le marché concurrentiel et incertain de l'assurance automobile. JP Morgan a nommé ALL comme Top Pick, relevé RNR à Overweight et dégradé AIG à Neutral, citant une perspective positive pour le secteur IARD en raison de la tarification ferme, d'un profil de risque défensif et de niveaux de valorisation attractifs.

: Morgan Stanley a dégradé à Underweight en raison de son expansion dans le marché concurrentiel et incertain de l'assurance automobile. JP Morgan a nommé comme Top Pick, relevé à Overweight et dégradé à Neutral, citant une perspective positive pour le secteur IARD en raison de la tarification ferme, d'un profil de risque défensif et de niveaux de valorisation attractifs. Révisions des actions : PLMR a été relevé à Overweight par JP Morgan, qui estime que l'entreprise a encore une longue période de croissance devant elle et un potentiel de hausse fondamental non pleinement reflété dans les attentes de bénéfices. BWIN a été dégradé en raison de son potentiel de surperformance par rapport aux autres courtiers publics.

