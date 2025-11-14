Micron Technologies (MU.US) connaît un bond après des prix records sur le marché de la DRAM

Les analystes de Morgan Stanley ont relevé leur objectif de cours pour les actions de Micron Technology (MU) à un niveau record de 325 $ contre 220 $ précédemment. Les experts soulignent la forte hausse des prix des mémoires DDR5, qui ont triplé au cours du dernier mois, un niveau jamais vu depuis les années 1990. Cela crée une opportunité unique pour l’entreprise d’atteindre des résultats financiers record. Selon les prévisions, les prix des DRAM pourraient encore augmenter de 15 à 20 % au cours du premier semestre 2026, certaines transactions atteignant jusqu’à 50 % au-dessus des prix de référence. Le principal moteur de cette croissance est la très forte demande des centres de données d’intelligence artificielle, qui consomment une grande partie de la production mondiale de DRAM. Les fabricants se concentrent sur la production de puces HBM plus rapides pour l’IA, limitant la disponibilité des DDR5 pour un usage grand public. Les analystes notent qu’à la différence des pénuries de mémoire précédentes, comme en 2018, Micron aborde ce cycle avec des profits records, ce qui permet à l’entreprise d’évoluer dans un territoire inédit en termes de potentiel de gains. Dans le même temps, l’expansion des capacités de production par des fabricants tels que Samsung et Hynix s’accélère, bien que la demande dépasse toujours l’offre. Malgré une hausse de 180 % du cours de l’action cette année, les experts estiment que l’entreprise dispose encore d’un potentiel significatif grâce à la demande soutenue de DRAM et de HBM dans le segment de l’IA.

