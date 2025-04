Ce qui bouge aujourd'hui : Voyages en ligne/Hébergement, Banques, Métaux et Mines, Crypto 🏨🏦🏭🪙

Voyages en ligne/Hébergement Voyages et actions liées à la consommation : Les actions liées aux voyages et à la consommation ont globalement baissé en raison de la pression mondiale sur les actions, au milieu des inquiétudes croissantes concernant l'impact des tarifs douaniers américains. L'incertitude pèse sur les consommateurs, et les actions liées aux voyages et aux loisirs ont été touchées lundi, avec les compagnies aériennes (AAL, DAL, UAL), les croisières (CCL, NCLH, RCL) et les voyages en ligne/hébergement (ABNB, EXPE, BKNG) qui ont toutes chuté en début de séance. Virgin Atlantic est la dernière compagnie aérienne à signaler un ralentissement de la demande aux États-Unis. Le directeur financier de Virgin Atlantic, Oli Byers, a déclaré que la compagnie avait constaté une forte activité commerciale au premier trimestre, mais qu'au cours des dernières semaines, des signes de ralentissement de la demande aux États-Unis avaient commencé à apparaître1. Banques CMA : Déclassée à Pondération égale depuis Surpondération chez Stephens, affirmant que la banque régionale a surperformé ses pairs au premier trimestre, reflétant l'optimisme quant à une accélération de l'activité de fusions et acquisitions des banques. PNC a été surclassée à Achat depuis Conserver chez HSBC, notant que les actions ont baissé de 19 % par rapport à leurs sommets de fin novembre 2024, créant un point d'entrée attrayant pour ajouter une exposition à une « institution bancaire de haute qualité avec une discipline éprouvée en matière de risque et d'allocation de capital ». FBK et SSBK ont conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Southern States sera fusionnée avec et dans FB Financial. Métaux et Mines Secteur de l'acier : U.S. Steel (X) a été déclassé à Performance du marché depuis Surperformance chez BMO Capital, affirmant que le cours actuel de l'action est proche de sa juste valeur fondamentale, tout en surclassant STLD à Surperformance, affirmant que le portefeuille de produits de l'entreprise est relativement bien positionné pour bénéficier des tarifs douaniers étendus du président Donald Trump. Les mineurs d'or et d'argent (AEM, NEM, GFI, GOLD, PAAS) continuent leur tendance haussière à la suite de la flambée des prix de l'or à des niveaux records. AEM a été déclassé à neutre chez UBS après sa surperformance, bien que la société reste constructive sur les perspectives de l'or et estime que le rôle de l'or/des actions aurifères en tant que diversifiant dans les portefeuilles reste convaincant. Crypto HUT : Les actions ont surperformé parmi les mineurs de Bitcoin grâce à l'annonce de leur partenariat avec Eric Trump pour former American Bitcoin, avec un accent sur l'exploitation minière et la constitution de réserves de bitcoins. La société a déclaré avoir fusionné la majorité de ses opérations minières pour une participation de 80 % dans American Data Centers, soutenue par des investisseurs, dont Eric Trump et Donald Trump Jr., et rebaptisée American Bitcoin. MSTR a acquis 22 048 BTC supplémentaires pour environ 1,92 milliard de dollars à un prix moyen de 86 969 dollars par bitcoin entre le 24 et le 30 mars, selon un dépôt 8-K auprès de la SEC. MARA a déposé une offre de jusqu'à 2 milliards de dollars en actions ordinaires.

