C'est le Jour J !

La séance du jour, très attendue par les investisseurs, s’annonce volatile et captivante pour deux raisons. La première, d’ordre fondamental, concerne bien sûr l'annonce du pivot des taux directeurs de la Fed par le FOMC, accompagnée du discours de son président, Jerome Powell. Cette réunion pourrait être la plus importante depuis août 2007. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Trois problèmes sont sur la table.

1) Le résumé des projections économiques n’anticipait qu’une seule réduction de 0,25 point de base d'ici la fin de 2024. 2) Powell n'a fourni aucune indication concernant une réduction potentielle de 0,50 point de base lors de son discours à Jackson Hole, dans le Wyoming. 3) Le sondage du CME Group, mené auprès des gérants, n'attribue qu'une probabilité de 65% à une réduction de 0,50 point de base, alors qu'historiquement, une probabilité supérieure à 75% est nécessaire pour que la Fed intervienne sans surprendre le marché.

Powell n'a jamais couru un risque aussi élevé de faire chuter le marché s'il ne répond pas aux attentes de celui-ci.



Autre enjeu majeur : à chaque fois que la Fed a amorcé une baisse des taux depuis un niveau élevé (supérieur à 5%), un pic majeur dans les indices était soit effectif, soit imminent.

La seconde raison qui devrait rendre la séance du jour fascinante est l’expiration des contrats à terme sur l’indice de la volatilité (VIX), qui est négativement corrélé aux indices boursiers. Les prix des futures sont passés cette nuit de 17,8 à 19,0, après avoir bondi vendredi d’un support clé. Si cette hausse du VIX devait perdurer, elle exercerait sans nul doute une pression mécanique à la baisse sur les actifs risqués.

Le S&P 500, indice de référence, a battu son record historique hier, atteignant les 5670.82 points. Le timing pour ce record est peut-être mal choisi.



LE S&P 500 ATTEINT SON PLUS HAUT HISTORIQUE PEU AVANT POWELL

L’indice de référence S&P 500 a atteint un plus haut historique à 5670.82 points et cible les 5800 points, le CFD de xStation étant en léger retard. Attention cependant au double ou triple top éventuel, causé par la Fed.



Par Antoine Andreani, Analyste des marchés Sénior chez XTB France.

