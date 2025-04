Chipotle reste stable malgré la révision à la baisse des prévisions de ventes annuelles

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) est resté stable jeudi après que la chaîne de restauration rapide a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année et annoncé sa première baisse trimestrielle depuis près de cinq ans. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats du premier trimestre inférieurs aux attentes Chipotle a annoncé un bénéfice par action ajusté de 29 cents pour le premier trimestre, légèrement supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 28 cents, mais les ventes comparables ont reculé de 0,4 %, bien en deçà de la croissance attendue de 1,74 %. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,4 % à 2,88 milliards de dollars, mais n'a pas atteint les 2,94 milliards prévus. La baisse des ventes a été entraînée par une diminution de 2,3 % du nombre de transactions, partiellement compensée par une augmentation de 1,9 % du ticket moyen. Les indicateurs de performance ont affiché des résultats mitigés, avec une marge d'exploitation au niveau des restaurants de 26,2 %, supérieure à l'estimation de 25,9 %, tandis que la société a ouvert 57 nouveaux restaurants contre 58 prévus. Le chiffre d'affaires moyen par restaurant a atteint 3,19 millions de dollars, légèrement supérieur aux prévisions de 3,17 millions de dollars. Ventes en magasin. Source : Bloomberg L.P. Révision à la baisse des prévisions La société a revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025 : Les ventes comparables des restaurants devraient désormais se situer dans une fourchette à un chiffre, contre une prévision précédente comprise entre un chiffre faible et un chiffre moyen.

L'ouverture de 315 à 345 nouveaux restaurants est toujours prévue.

Le taux d'imposition effectif sous-jacent estimé reste compris entre 25 % et 27 % avant éléments exceptionnels. « Bien que nos résultats du premier trimestre aient été affectés par plusieurs facteurs défavorables, notamment les conditions météorologiques et le ralentissement des dépenses de consommation, nos équipes continuent de réaliser des progrès significatifs dans l'amélioration de l'exécution dans nos restaurants », a déclaré Scott Boatwright, directeur général de Chipotle. « Je suis convaincu que nous disposons d'un plan solide pour revenir à des comparaisons positives au second semestre. » La société a cité l'inquiétude des consommateurs face aux problèmes économiques tels que les droits de douane comme principale raison du recul des dépenses. Le directeur financier Adam Rymer a noté que cette baisse était généralisée dans toutes les catégories de revenus et toutes les régions, reflétant « plus que tout autre chose » les inquiétudes quant à l'avenir, malgré des indicateurs relativement solides sur le marché de l'emploi. Chipotle s'attend à ce que les droits de douane actuels de 10 %, ainsi que les taxes de 25 % sur l'aluminium, aient un impact d'environ 20 points de base sur les résultats du deuxième trimestre. La société a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'augmenter les prix de ses menus pour compenser ces coûts, M. Boatwright indiquant qu'elle absorberait la hausse des coûts plutôt que de la répercuter sur les consommateurs. Le conseil d'administration a également autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 400 millions de dollars. L'analyste de Barclays, Jeffrey Bernstein, a abaissé l'objectif de cours de Chipotle de 56 à 52 dollars à la suite de cette annonce. Chipotle (D1) L'action se négocie actuellement près de sa moyenne mobile sur 30 jours. Les haussiers viseront à pousser le cours au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours, tandis que les baissiers viseront un mouvement vers les plus bas récents. Le RSI tente de sortir d'une divergence baissière, tandis que le MACD reste serré, indiquant une indécision.

