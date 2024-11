CHN.cash bondit de 3,6 % grâce à l'espoir d'une relance plus importante en Chine 📈

Les contrats de l'indice CHN.cash, qui reflètent la performance des plus grandes entreprises de l'indice Hang Seng, gagnent plus de 3,5% aujourd'hui. Les investisseurs s'attendent à ce que les droits de douane plus élevés que Trump est susceptible d'imposer à l'économie chinoise puissent rendre les outils de stimulation annoncés pour l'économie finalement plus forts que prévu. Les données sur les importations pour le mois d'octobre ont également satisfait le marché aujourd'hui, le rassurant sur le fait que l'économie chinoise pourrait en effet avoir commencé à « ressentir » lentement les mesures d'aide prises jusqu'à présent. Les importations d'acier ont connu la plus forte hausse depuis 2015, tandis que les importations de gaz et de charbon ont augmenté de 14% a/a.

Après des baisses temporaires déclenchées par l'élection américaine, les investisseurs ont recommencé à accumuler des actifs chinois, et le Hang Seng a clôturé la session avec une hausse de plus de 2 %. Les actions des promoteurs immobiliers et des biens de consommation ont enregistré les meilleures performances au cours de la session chinoise. Le montant prévu de la « relance » est actuellement d'environ 1 400 milliards de dollars ; son ampleur devrait être similaire à celle de 2008.

Liu Shijin, ancien directeur adjoint du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État, a suggéré que des changements structurels allant au-delà des mesures d'aide à court terme seront nécessaires pour stimuler la demande à long terme

Actuellement, le marché spécule que le montant final des mesures de relance de la Chine pourrait être de 12 000 milliards de yuans (environ 1 600 milliards de dollars), contre les 10 000 milliards de yuans (1 400 milliards de dollars) prévus précédemment.

Sur ce montant, 2 000 milliards de yuans seraient destinés à stimuler directement la consommation, 4 000 milliards de yuans au marché immobilier et 6 000 milliards de yuans aux gouvernements régionaux pour convertir la dette en obligations à faible taux d'intérêt.

ANZ Research a indiqué que les attentes concernant des programmes de relance plus importants ne sont pas entièrement justifiées, étant donné que la dynamique des données de la Chine jusqu'à présent suggère que les objectifs de croissance pour cette année (5 % du PIB). CHN.cash (intervalle H1) Les contrats à terme sur le Hang Seng se négocient à la hausse aujourd'hui et testent les maxima locaux ; les moyennes MACD suggèrent que la dynamique haussière pourrait se prolonger. Les baisses d'hier ont été complètement effacées. Les niveaux de résistance les plus proches sont 7700 - 7800 points (réactions précédentes des prix et la Fibo 23,6 de la dernière impulsion haussière). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

