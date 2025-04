Performance des marchés boursiers Les marchés boursiers européens ont clôturé en hausse mardi, suivant la tendance positive de Wall Street, malgré une séance marquée par la volatilité et les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale. Le CAC 40 à Paris a progressé de 0,56% à 7.326,47 points, tandis que le DAX à Francfort a avancé de 0,34% et le FTSE 100 à Londres de 0,64%. L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,53%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,3%, et le Stoxx 600 a augmenté de 0,25%. Contexte économique et prévisions du FMI Les investisseurs restent prudents face aux nombreuses incertitudes économiques, notamment en raison de la guerre commerciale initiée par le président américain Donald Trump. Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2025, passant de 3,3% à 2,8%, en raison de l'impact des droits de douane américains. Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, a souligné un ralentissement de la croissance dans toutes les régions du monde, y compris aux États-Unis, dans la zone euro et en Chine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Tensions entre Trump et la Fed Donald Trump a réitéré ses critiques à l'encontre du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, ajoutant aux inquiétudes des investisseurs. Fiona Cincotta, analyste principale chez City Index, a noté que le marché est particulièrement nerveux, amplifiant tout sentiment de négativité ou d'inquiétude. Performances des entreprises L'Oréal a enregistré une hausse de 6,30% après la publication de ses résultats trimestriels.

a enregistré une hausse de 6,30% après la publication de ses résultats trimestriels. Schneider Electric a perdu 2,78% suite à des rapports indiquant qu'Amazon aurait suspendu certaines négociations de baux pour sa division de services cloud AWS à l'international. Performance de Wall Street À la clôture des marchés européens, les indices américains affichaient une hausse significative, avec le Dow Jones en progression de 2,09%, le S&P 500 de 2,02% et le Nasdaq Composite de 2,19%. Boeing a avancé de 0,90% après avoir annoncé la vente d'une partie de son activité Digital Aviation Solutions à la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 10,55 milliards de dollars. Indicateurs économiques Confiance des consommateurs en zone euro : La confiance des consommateurs a diminué en avril, selon une estimation préliminaire de la Commission européenne.

: La confiance des consommateurs a diminué en avril, selon une estimation préliminaire de la Commission européenne. Taux de change : Le dollar a légèrement progressé, gagnant 0,21% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro a perdu 0,3% à 1,1479 dollar.

: Le dollar a légèrement progressé, gagnant 0,21% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro a perdu 0,3% à 1,1479 dollar. Rendements obligataires : Les rendements à long terme du Trésor américain ont baissé, avec le taux des Treasuries à dix ans perdant 2,8 points de base à 4,3773%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé de 2,2 points de base à 2,4430%.

: Les rendements à long terme du Trésor américain ont baissé, avec le taux des Treasuries à dix ans perdant 2,8 points de base à 4,3773%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé de 2,2 points de base à 2,4430%. Prix du pétrole : Les prix du pétrole ont augmenté, avec le Brent à 67,60 dollars le baril (+2,02%) et le WTI à 64,66 dollars (+2,5%), malgré les craintes persistantes concernant l'impact de la guerre commerciale sur la demande.

