🟡Comment l'or réagira-t-il aux élections américaines ?

L’or a connu l’une de ses meilleures années historiques, avec une hausse marquée des prix depuis le début de l’année. Ce rallye s’explique par un changement d’orientation des banques centrales, des tensions géopolitiques accrues, notamment au Moyen-Orient, et une élection présidentielle américaine particulièrement disputée. Mais l’issue de l’élection influencera-t-elle réellement les prix de l’or ? Quelle est la situation actuelle des fondamentaux de l’or, et peut-on s’attendre à de nouveaux sommets historiques cette année ?

Meilleure performance depuis le début des années 1980

Bien que l’année ne soit pas encore terminée, l’or a déjà progressé de plus de 33%, enregistrant ainsi sa meilleure performance depuis la fin des années 1970. Aucun signe immédiat de retournement significatif n’est observé. Sur le marché plus large des matières premières, peu d’actifs ont surpassé l’or. Si des produits comme le cacao et le jus d’orange ont enregistré des gains encore plus impressionnants, l’or et l’argent, qui présentent une forte corrélation, ont également offert des rendements substantiels. Il est à noter que l’or flirte régulièrement avec de nouveaux sommets historiques, contrairement à de nombreuses autres matières premières.

Source: Bloomberg Finance LP

Banques centrales, tensions géopolitiques et élections

Contrairement aux obligations ou aux comptes à taux fixe, l’or ne génère pas d’intérêts. Par conséquent, des taux d’intérêt élevés sont généralement défavorables aux investissements en or. Cependant, les inquiétudes concernant l’inflation et l’instabilité géopolitique ont poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs refuges comme l’or. De plus, depuis juin, la majorité des banques centrales ont changé de cap et commencé à réduire les taux d’intérêt. La Réserve fédérale américaine, bien qu’un peu en retard, a procédé à des baisses significatives et devrait continuer dans cette voie cette année. Les décisions de la Fed ont un impact important sur le dollar, et par conséquent sur l’or. En général, des taux d’intérêt plus bas bénéficient aux investissements en métaux précieux.

Les tensions au Moyen-Orient se sont maintenues depuis octobre dernier et se sont intensifiées cette année, avec l’expansion des opérations militaires d’Israël et les représailles de l’Iran par des attaques de missiles. Cette incertitude croissante a contribué à la hausse des prix de l’or. Alors que les tensions géopolitiques ont souvent un impact transitoire sur les actifs, leur effet sur l’or tend à être plus durable. En conséquence des baisses de taux et de l’incertitude du marché, les investisseurs sont revenus vers les ETF aurifères, marquant la première entrée de fonds depuis 2022.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB

L’impact de l’élection présidentielle américaine

Historiquement, peu d’éléments démontrent une corrélation directe entre les élections présidentielles américaines et les prix de l’or. Cependant, l’issue de l’élection influencera inévitablement les politiques géopolitiques et macroéconomiques des États-Unis, ce qui pourrait entraîner une forte volatilité du dollar et d’autres actifs. Lors des deux derniers cycles électoraux (2016 et 2020), les prix de l’or avaient tendance à baisser au cours du mois suivant l’élection, probablement en raison de prises de bénéfices. Un schéma similaire pourrait se reproduire cette année, quel que soit le vainqueur.

Comment l'or a performé durant les dernières élections ? Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Les positions longues sur l'or sont très élevées. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Les propositions politiques des deux candidats pourraient avoir des effets variés sur l’or :

Victoire de Harris et contrôle démocrate du Congrès : Ce scénario pourrait affaiblir le dollar en raison d’une augmentation des dépenses publiques. Un alourdissement de la dette pourrait entraîner une dégradation de la note de crédit, ce qui serait favorable aux prix de l’or à court et à long terme.

Ce scénario pourrait affaiblir le dollar en raison d’une augmentation des dépenses publiques. Un alourdissement de la dette pourrait entraîner une dégradation de la note de crédit, ce qui serait favorable aux prix de l’or à court et à long terme. Victoire de Harris avec un Congrès divisé : Cela limiterait l’ampleur des dépenses, ce qui pourrait renforcer le dollar mais nuire à l’or à court terme. Cependant, les perspectives à long terme pour l’or restent positives en raison des difficultés à réduire de manière significative la dette américaine.

Cela limiterait l’ampleur des dépenses, ce qui pourrait renforcer le dollar mais nuire à l’or à court terme. Cependant, les perspectives à long terme pour l’or restent positives en raison des difficultés à réduire de manière significative la dette américaine. Victoire de Trump et contrôle républicain du Congrès : Une victoire de Trump pourrait renforcer le dollar grâce à des politiques protectionnistes, mais affaiblirait également la position budgétaire des États-Unis en raison de réductions d’impôts. Cela pourrait entraîner des dégradations de la note de crédit et soutenir les prix de l’or à moyen et long terme. De plus, la politique étrangère de Trump pourrait créer des incertitudes géopolitiques, bénéfiques pour l’or.

Une victoire de Trump pourrait renforcer le dollar grâce à des politiques protectionnistes, mais affaiblirait également la position budgétaire des États-Unis en raison de réductions d’impôts. Cela pourrait entraîner des dégradations de la note de crédit et soutenir les prix de l’or à moyen et long terme. De plus, la politique étrangère de Trump pourrait créer des incertitudes géopolitiques, bénéfiques pour l’or. Victoire de Trump avec un Congrès divisé : Ce scénario pourrait limiter l’impact des politiques de Trump et entraîner des mouvements de prix limités de l’or.

Perspectives pour l’or

Après un tel rallye, une correction des prix de l’or semble de plus en plus probable. Cependant, à moins d’un changement majeur dans la politique de la Fed, cette correction ne devrait pas être substantielle. Les perspectives à long terme pour l’or demeurent attractives. Comparativement à des actifs comme le pétrole, le S&P 500 ou le cuivre, l’or reste relativement sous-évalué. De plus, la demande continue des banques centrales, l’intérêt des investisseurs pour l’or physique et les risques géopolitiques plaident en faveur de nouvelles hausses de prix. L’or tend généralement à progresser dans les 12 à 24 mois suivant la première baisse de taux dans un cycle, ce qui laisse présager une trajectoire haussière encore inachevée.

L'or durant les derniers cycles de baisse des taux directeurs par la FED. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Michal Stajniak, CFA

Commodity Market Analyst XTB