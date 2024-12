Commentaires des membres de la Fed sur l'économie américaine et les taux d'intérêt de la Fed🗽

Hier, les membres de la Réserve fédérale, John Williams, Christopher Waller et Raphael Bostic, ont commenté l'économie américaine et la politique monétaire de la Fed. Waller a signalé son soutien à une baisse de 25 points de base des taux en décembre, tandis que Bostic estime que la politique actuelle de la Fed reste encore restrictive. Globalement, leurs commentaires ont été plutôt accommodants, Williams prévoyant une tendance à la désinflation comme scénario de base. La paire EURUSD gagne aujourd'hui 0,26 %. Voici les points clés de leurs interventions. Commentaires de John Williams (Fed) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Je m'attends à ce que l'inflation continue de diminuer progressivement jusqu'à 2 %.

Le marché de l'emploi ne devrait pas être une source d'inflation plus élevée.

La politique monétaire reste restrictive.

Les actions de la Fed dépendront des données à venir.

Les perspectives pour l'économie et la politique restent très incertaines.

Je prévois un PIB américain à 2,5 % cette année, ce pourrait être plus élevé.

Je vois le taux de chômage entre 4 % et 4,25 % dans les prochains mois.

Je prévois une inflation américaine autour de 2,25 % pour 2024.

Les progrès concernant l'inflation pourraient être irréguliers.

L'économie américaine est dans une bonne situation, le marché de l'emploi est solide et équilibré. Commentaires de Christopher Waller (Fed) Le marché de l'emploi est enfin équilibré, nous devrions viser à le maintenir ainsi.

Je suis moins satisfait de la hausse de l'inflation, mais je ne veux pas réagir de manière excessive.

Les données récentes ont suscité des préoccupations selon lesquelles les progrès en matière d'inflation stagnent bien au-dessus de 2 %.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains augmentent légèrement les probabilités d'une baisse de 25 pb ce mois-ci, à 70 %.

La direction des taux à moyen terme est clairement baissière.

La politique monétaire reste significativement restrictive.

Il reste encore du chemin à parcourir pour ramener les taux à un niveau neutre, avec des baisses de taux attendues au cours de l'année prochaine.

Je penche en faveur d'une baisse en décembre.

La courbe des rendements peut être inversée pour de bonnes raisons si les marchés pensent que l'inflation et donc les taux seront plus bas à l'avenir.

Le cadre de ciblage de l'inflation moyen était très rétrospectif et a échoué très rapidement. Commentaires de Raphael Bostic (Fed) Nous devrons attendre de voir comment les tarifs ou d'autres politiques de la nouvelle administration façonneront l'économie ; à mesure que les conditions changent, la politique monétaire s'adaptera.

L'économie est sur une base solide, proche de la stabilité des prix, avec un marché de l'emploi proche ou autour de l'emploi maximum.

Je pense toujours que le taux de politique monétaire est restrictif.

Les contacts disent qu'il n'y a pas beaucoup de pression pour embaucher, mais il n'y a pas non plus d'attente que le marché du travail se dégrade.

Mon scénario de base est que l'inflation reste sur la bonne voie pour atteindre 2 %.

Je ne vais pas à la réunion de décembre avec la conviction que l'issue est préordonnée, les données à venir seront importantes ; il est essentiel de garder les options ouvertes.

Il reste une question ouverte sur la rapidité et l'ampleur des baisses de taux nécessaires pour maintenir la baisse de l'inflation tout en évitant des dommages excessifs au marché de l'emploi.

Les risques pour l'inflation et les mandats sur l'emploi sont globalement équilibrés, justifiant un mouvement vers une politique monétaire plus neutre.

Il existe des incertitudes concernant l'état de santé du marché du travail, mais l'analyse suggère qu'il se refroidit de manière ordonnée.

Je ne pense pas que les progrès concernant l'inflation aient stagné, bien qu'ils aient été irréguliers.

Les données et les contacts suggèrent que la croissance économique ralentit et que le pouvoir de fixation des prix continue de diminuer. Graphique EURUSD (D1) Source: xStation5

