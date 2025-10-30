Points clés Les taux demeurent inchangés .

. L’incertitude mondiale persiste .

. Les risques sont devenus plus équilibrés.

L’inflation reste dans la fourchette cible, mais les perspectives demeurent incertaines .

. La BCE estime être dans une « bonne position ».

Le marché du travail et l’économie restent solides malgré une croissance modérée.

Le Comité de direction de la BCE a présenté les vues du Conseil des gouverneurs sur la situation économique lors d’une conférence de presse : Le président a assuré que l’économie européenne et le marché du travail demeurent solides , malgré les turbulences actuelles.

Les entreprises européennes ont accru leurs investissements dans les infrastructures informatiques, les logiciels et la numérisation.

Les investissements industriels et d’infrastructure liés à la défense stimulent l’économie, mais pourraient accentuer les pressions inflationnistes .

Les ménages continuent d’épargner une part inhabituellement élevée de leurs revenus .

Les anticipations d’inflation à long terme restent proches de 2 % , mais les perspectives demeurent incertaines .

Les droits de douane, les tensions géopolitiques et les perturbations commerciales figurent parmi les principales menaces pour la croissance et devraient persister.

La BCE a réaffirmé l’importance de renforcer la zone euro et le système financier européen .

Les conditions de crédit pour les entreprises se sont légèrement durcies .

L’ inflation alimentaire s’atténue , tandis que l’inflation énergétique persiste plus longtemps que prévu .

La BCE estime être dans une « bonne position » , mais souligne que cette position n’est pas « figée » .

L’ impact de l’intelligence artificielle sur le marché du travail européen reste à observer .

La transition monétaire se poursuit sans entrave .

Les risques pour le système bancaire européen sont jugés négligeables , et la rentabilité reste stable .

Les risques pesant sur la croissance sont désormais plus équilibrés, la fourchette des scénarios s’étant resserrée, tant à la hausse qu’à la baisse. Il a été rappelé à plusieurs reprises que la BCE maintient une politique réactive et fondée sur les données économiques. Par là, il faut probablement comprendre que les investisseurs ne doivent pas s’attendre à de nouvelles baisses de taux, sauf en cas de ralentissement économique significatif. Lors de la séance de questions, les responsables de la BCE ont évité de répondre directement à la question de savoir si les hausses étaient aussi probables que les baisses. Ce choix semble viser à préserver les anticipations d’inflation, soigneusement construites au fil des derniers mois. La BCE a réaffirmé que sa priorité absolue demeure la stabilité. Le Comité des gouverneurs a veillé à ne pas nourrir d’attentes irréalistes de croissance. Bien que la croissance et le marché du travail restent modérés, leur niveau est jugé suffisant pour permettre à la BCE de se concentrer sur la gestion des nombreux risques locaux et mondiaux pesant sur l’économie et le système financier européens — des risques jugés plus sérieux que le simple ralentissement de la croissance. Le « bon endroit » auquel fait souvent référence la présidente Christine Lagarde semble désigner une position d’équilibre, où la BCE se trouve dans les meilleures conditions pour réagir aux risques avérés, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour saisir les opportunités de croissance lorsque celles-ci se présenteront. EURUSD (M15) Source: xStation5 L’euro efface une partie de ses pertes précédentes après la décision sur les taux et la conférence de presse.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."