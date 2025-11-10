La fermeture des services publics actuellement en cours aux États-Unis, résultant d'un différend sur le projet de loi budgétaire, s'est prolongée et est officiellement devenue la plus longue de l'histoire des États-Unis. Elle a dépassé la précédente fermeture de 35 jours, qui s'était également produite sous l'administration de Donald Trump. Les répercussions économiques, financières et sociales sont de plus en plus répandues dans l'économie. La dernière crise résultant de la fermeture du gouvernement concerne le financement du programme « SNAP », ou « Supplemental Nutrition Assistance Program » (programme d'aide alimentaire supplémentaire). Ce programme fonctionne comme une subvention pour l'achat de nourriture pour les Américains qui ne peuvent pas se nourrir de manière indépendante. Actuellement, le programme couvre 42 millions de personnes, soit environ 12 % de la population américaine. Le programme a pu fonctionner pendant un certain temps grâce à des réserves, mais celles-ci sont désormais épuisées. Les conséquences de l'arrêt du financement sont bien plus graves que le fait de pousser une grande partie de la population en dessous du seuil de subsistance. Le programme SNAP est profondément ancré dans l'économie et la société américaines. Il est impressionnant de constater que le programme SNAP est l'un des programmes les plus efficaces de ce type aux États-Unis et dans le monde. Il coûte environ 100 milliards de dollars par an, mais chaque dollar investi dans ce programme génère entre 1,5 et 1,8 dollar d'activité économique.

De plus, chaque milliard de dollars permet de maintenir environ 13 500 emplois. Les effets de la suspension du programme se répercuteront sur l'ensemble de l'économie. Les premières victimes seront, bien sûr, les personnes qui en bénéficient. Ensuite, les entreprises et les magasins de détail qui ont effectué des achats dans le cadre du SNAP en ressentiront également les effets. Il s'agit principalement de Walmart et Kroger. Les paiements SNAP représentent plusieurs pour cent de toutes les dépenses alimentaires aux États-Unis. Pour Walmart seul, cela se traduirait par une baisse de revenus de plus de 1,5 milliard de dollars par mois. Une baisse significative des ventes dans les magasins de détail entraînera des suppressions d'emplois et créera une spirale de ralentissement économique dans de nombreuses communautés. Ce même phénomène exercera également une pression sur les budgets des États. Les États les plus pauvres, où la situation économique est déjà mauvaise, ressentiront beaucoup plus fortement les effets de ces événements. Depuis que le marché a commencé à anticiper la suspension des paiements SNAP, Walmart a perdu plus de 7 % de sa valeur (plus de 57 milliards de dollars de capitalisation), et Kroger a subi une perte similaire. WMT.US (H4) Source: xStation5 Un examen attentif des statistiques et des positions politiques de certains États et partis américains révèle une forme de dysfonctionnement fondamental du système américain et permet de comprendre pourquoi le shutdown se poursuit malgré des conséquences économiques évidentes et de plus en plus graves.

Tout d'abord, le Parti républicain, qui contrôle actuellement la plupart des postes importants aux États-Unis, prône la lutte contre la plupart des formes de sécurité sociale. Chaque jour où les prestations et les subventions ne sont pas versées est considéré comme un succès en soi par le GOP.

Ce qui échappe à de nombreux commentateurs, en particulier en dehors des États-Unis, c'est le fait que l'aide sociale mentionnée dépend principalement des États pauvres, qui sont majoritairement républicains. Les États qui votent pour les démocrates sont, en moyenne, beaucoup plus riches et moins dépendants des prestations, et les gouvernements des États disposent d'une série de réserves et d'initiatives qui remplacent les paiements SNAP.

