CoreWeave, soutenu par Nvidia, en difficulté après son introduction en bourse

CoreWeave, fournisseur de cloud IA soutenu par Nvidia, a vu son action chuter de près de 8 % à 36,90 $ lundi, son deuxième jour de trade, signalant un refroidissement du sentiment des investisseurs envers les investissements dans les infrastructures IA. Les débuts de la société au Nasdaq, qui avaient été suivis de près comme un baromètre des introductions en bourse dans le secteur technologique, ont été nettement inférieurs aux attentes initiales. Une introduction en bourse décevante malgré le soutien de NVIDIA Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'introduction en bourse de CoreWeave a permis de lever 1,5 milliard de dollars grâce à la vente de 37,5 millions d'actions à 40 dollars chacune, soit nettement moins que son objectif initial de 49 millions d'actions à 47-55 dollars, ce qui aurait pu générer jusqu'à 2,7 milliards de dollars. La valorisation de la société a été ramenée de 32 milliards de dollars à 23 milliards de dollars, reflétant ce que le PDG Michael Intrator a décrit comme des « vents contraires plus importants sur le marché ». Il est à noter que NVIDIA, son principal partenaire, a investi 250 millions de dollars pour soutenir l'introduction en bourse, la moitié des fonds levés provenant de seulement trois acheteurs. L'analyste Gil Luria de DA Davidson a déclaré que « le fait que NVIDIA ait dû sauver l'introduction en bourse à la dernière minute confirme notre opinion selon laquelle CoreWeave ressemble à une entité ad hoc pour NVDA, un arrangement hors bilan visant à amplifier un investissement de 350 millions de dollars en un client de 10 milliards de dollars ». Une croissance mitigée avec des défis importants Malgré une croissance extraordinaire de 737 % de son chiffre d'affaires, qui a atteint 1,9 milliard de dollars en 2023, CoreWeave a enregistré une perte nette substantielle de 863 millions de dollars. Le modèle économique de l'entreprise, qui consiste à emprunter pour acheter des GPU NVIDIA et à les louer à des entreprises d'IA, est confronté à de multiples défis : une forte dépendance à l'égard de Microsoft, qui représentait 62 % de son chiffre d'affaires l'année dernière

8 milliards de dollars de dette pour construire des centres de données, avec des coûts de service estimés à 1 milliard de dollars cette année

Dépendance à des modèles de puces NVIDIA spécifiques qui pourraient être perturbés par des versions plus récentes

Avantage concurrentiel limité sur un marché des infrastructures d'IA de plus en plus encombré L'accueil mitigé réservé à CoreWeave pourrait signaler des préoccupations plus larges des investisseurs concernant les investissements dans l'IA. Les rumeurs récentes selon lesquelles Microsoft aurait annulé des baux de centres de données ont encore assombri le climat, bien que CoreWeave nie toute annulation de contrat. NVIDIA (intervalle D1) Le prix se maintient au niveau du retracement de Fibonacci de 78,6 %, une zone qui a déjà déclenché des inversions. Le RSI approche un niveau qui a également conduit à des inversions à plusieurs reprises, tandis que la MACD, après un croisement baissier, pourrait signaler une nouvelle baisse. Source : xStation

