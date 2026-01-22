Points clés Crise du secteur laitier infantile : blocages de lots et rappels de produits liés à des risques potentiels de contamination par une toxine, affectant Danone ainsi que d’autres grands acteurs.

Réaction boursière négative : les actions Danone ont souffert cette semaine face à l'inquiétude des marchés et aux incertitudes sur la diffusion internationale des produits.

Communication prudente du groupe : Danone affirme la sécurité de ses produits et coopère avec les autorités, tout en surveillant l’impact potentiel de ces événements sur ses perspectives opérationnelles et commerciales.

Détails de la situation Plusieurs grands groupes du secteur du lait infantile, notamment Nestlé, Lactalis et Danone, sont impliqués dans une vague de rappels de produits et de blocages suite à la détection potentielle de la toxine cereulide, produite par une bactérie alimentaire, dans certaines préparations pour nourrissons. Les autorités sanitaires de Singapour ont décidé de bloquer à titre préventif certains lots de lait infantile produits par Danone, bien que le groupe affirme que ses produits sont sûrs et conformes aux normes locales et internationales. Cet épisode s’inscrit dans un mouvement plus large de rappels et suspensions de vente de produits infantile dans plusieurs marchés, notamment après des annonces de la Singapore Food Agency concernant des produits potentiellement contaminés par la même toxine. Action Danone : Impact sur les marchés Le titre Danone a nettement baissé en bourse cette semaine, reflétant l’inquiétude des investisseurs liée aux incertitudes autour du secteur de la nutrition infantile dans un contexte de crise sanitaire médiatisée. Selon certaines sources, l’action a chuté de manière notable après l’annonce du blocage de produits à l’étranger (jusqu’à environ –12 % à certains moments selon des comptes rendus du marché). La dynamique est également influencée par des facteurs structurels comme le recul du taux de natalité en Chine, un marché clé pour les produits de nutrition infantile, qui pèse sur les perspectives de croissance à moyen terme. Réponse de Danone sur la crise de lait infantile Danone maintient que tous ses contrôles confirment que ses produits bloqués sont sûrs et conformes aux réglementations, et appelle à la transparence quant au processus d’évaluation sanitaire en cours. Le groupe n’a pas annoncé de rappel massif pour ses produits, mais assure coopérer avec les autorités sanitaires locales dans les territoires concernés.

