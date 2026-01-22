Points clés Société Générale annonce un vaste plan de restructuration en France, prévoyant la suppression d’environ 1 800 postes , principalement via des départs naturels et des dispositifs volontaires.

, principalement via des départs naturels et des dispositifs volontaires. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de transformation et de réduction des coûts menée par le management afin d’améliorer la rentabilité et la compétitivité du groupe.

Les marchés pourraient accueillir favorablement la discipline sur les coûts, même si les enjeux sociaux et l’exécution opérationnelle du plan resteront étroitement surveillés.

Contexte stratégique Cette annonce s’inscrit dans une dynamique de transformation initiée par le CEO Slawomir Krupa, en poste depuis 2023, qui a déjà engagé : La désinvestissement d’activités non-stratégiques (leasing, banque privée au UK et en Suisse, etc.) ;

(leasing, banque privée au UK et en Suisse, etc.) ; Une forte orientation vers l’optimisation des coûts, notamment pour faire baisser un coefficient d’exploitation historiquement élevé ;

Une progression marquée du cours de l’action depuis 2024, témoignant d’une certaine confiance des investisseurs malgré les défis structurels ; Notons que ce n’est pas la première fois que Société Générale mène un plan de réduction d’effectifs : en 2024 déjà, un projet visant à supprimer environ 900 postes au siège en France avait été lancé dans le cadre d’une réorganisation visant à simplifier les fonctions centrales et réaliser des économies substantielles. Réactions sociales et syndicales Les organisations syndicales ont exprimé leur inquiétude face à l’ampleur des coupes, notamment en ce qui concerne : L’absence de mesures volontaires réellement incitatives ;

Le climat social déjà tendu dans un contexte bancaire fragilisé par la hausse des taux et les pressions sur les marges. Impact potentiel sur les marchés L’action Société Générale avait déjà enregistré une forte reprise de son action ces derniers mois. La clarification de ces mesures pourrait soutenir une certaine stabilité boursière à court terme, si elles sont perçues comme un moyen de renforcer la profitabilité.

Sentiment des investisseurs : La concrétisation d’objectifs de réduction des coûts est généralement bien reçue, mais le risque social et opérationnel demeure surveillé.

