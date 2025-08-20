DE40 : Affaiblissement du sentiment, le secteur de la défense pèse sur les indices

Les indices européens poursuivent leur recul amorcé ces derniers jours. Les valorisations des indices sont sous pression du secteur européen de la défense et du secteur américain des technologies, qui a connu une correction notable depuis le début de la semaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Depuis le début de la semaine, nous observons des baisses modestes mais constantes des indices européens. Cela s'explique par la déception partielle des marchés à l'égard des conférences de paix auxquelles participe le président américain, par l'affaiblissement des perspectives macroéconomiques et, plus récemment, par la dépréciation des entreprises du secteur de la défense. Le secteur de la défense anticipe une baisse des commandes si les négociations de paix aboutissent. En outre, la situation des indices européens est aggravée par les données économiques et les informations provenant d'outre-Atlantique. En Allemagne, les prix à la production ont baissé de 1,5 % en glissement annuel, signe d'un affaiblissement de l'industrie, tandis que le Royaume-Uni est confronté à une inflation en hausse de 3,8 %. Il s'agit d'une augmentation par rapport au chiffre de 3,6 % du mois précédent et dépasse les prévisions, qui étaient de 3,7 %. Un autre facteur contribuant au recul du marché européen est la chute d'hier du secteur technologique américain, qui pourrait signaler un changement dans le sentiment des investisseurs. Lors de la séance d'hier, NVIDIA a perdu 3,5 %, Palantir plus de 9 %. Microsoft, Tesla et Apple, des entreprises clés du groupe Magnificent 7, ont également perdu de la valeur. DE40(D1) Le canal de consolidation étroit approche de sa clôture. D'ici une semaine, le marché devrait décider de la direction à prendre pour l'évaluation de l'indice allemand. En cas de baisse, le premier niveau de soutien sera joué par le niveau de 24 000, où se trouvent l'EMA50 et la ligne de tendance haussière. La prochaine zone de soutien très solide se situera autour de 23 500, où se trouvent l'EMA100 et les limites supérieures de la consolidation précédente. Si le marché trouve une raison de remonter, la résistance pour le prix se situera au niveau du plus haut historique à 24 757. Actualités des entreprises : Poursuite de la dépréciation des entreprises de défense - Les marchés voient une réelle perspective de fin de la guerre en Ukraine. Cela menace les valorisations des entreprises du secteur de la défense. Rheinmetall recule de 1,5 %. L'entreprise a déjà perdu environ 20 % de sa valeur depuis mai. TAG Immobilien - La société a procédé à une émission de 12,5 millions d'actions nouvelles, ce qui a entraîné une baisse de 3 % du cours. K+S - Une recommandation négative de Berenberg fait chuter le cours de plus de 4 %. Stellantis - Bernstein abaisse l'objectif de cours de l'action de la société à 11,70 dollars. Le cours de l'action recule d'environ 1 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."