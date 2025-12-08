Points clés LEGN chute de 9 % malgré des données cliniques positives pour CARVYKTI, avec une survie sans progression médiane de 50,4 mois chez des patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire.

chute de 9 % malgré des pour CARVYKTI, avec une survie sans progression médiane de 50,4 mois chez des patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire. MRVL recule de 9 % après une série de mauvaises nouvelles : déclassement chez Benchmark, exclusion de l’indice S&P 500, et perte de contrats avec Amazon et Microsoft.

recule de 9 % après une : déclassement chez Benchmark, exclusion de l’indice S&P 500, et perte de contrats avec Amazon et Microsoft. CRWV baisse de 6 % après l’annonce d’une émission de 2 Md$ de notes senior convertibles, suscitant des craintes de dilution.

Santé (Biotech/Oncologie) LEGN (Legend Biotech) -9% Legend Biotech a présenté de nouvelles données cliniques et translationnelles pour CARVYKTI, issues des études CARTITUDE-1 et CARTITUDE-4, chez des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire. Chez les patients exposés à trois classes de traitements antérieurs, une survie sans progression médiane (mPFS) de 50,4 mois a été observée après une seule perfusion. Malgré ces résultats très prometteurs, les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices ou craindre des défis futurs, comme la concurrence ou les coûts. Technologie (Semi-conducteurs) MRVL (Marvell Technology) -9% Marvell subit plusieurs pressions simultanées : Déclassement à Hold (de Buy) chez Benchmark, en raison de la perte des designs Tranium 3 & 4 d’Amazon au profit du taïwanais Alchip . Benchmark estime que ce revers est le principal facteur du ralentissement projeté de la croissance des XPU à 20 % en 2026 . Exclusion surprise de l’indice S&P 500, alors que les analystes de Stephens s’attendaient à son inclusion. Selon The Information, Microsoft serait en discussion avec Broadcom (AVGO) pour concevoir des puces sur mesure , ce qui pourrait réduire sa dépendance à Marvell.

Marvell subit plusieurs : Finance (Convertibles) CRWV (CorWave) -6% CorWave a annoncé une offre proposée de 2 Md$ de notes senior convertibles. Cette levée de fonds, bien que stratégique pour financer sa croissance, suscite des craintes de dilution pour les actionnaires existants et une pression à la baisse sur le titre. Médias et Divertissement NFLX (Netflix) -4% Netflix a atteint son plus bas niveau depuis avril 2025, après que Paramount a lancé une offre hostile pour racheter Warner Bros. Cette opération pourrait rebattre les cartes dans le secteur du streaming, créant des incertitudes sur la position concurrentielle de Netflix face à une consolidation accrue. Santé (Thérapies respiratoires) KMDA (Kamada) -4% Kamada a annoncé l’arrêt de son essai clinique de phase 3 sur son AAT inhalé, tout en réitérant ses prévisions pour 2025 et en projetant une croissance à deux chiffres des revenus et de la rentabilité en 2026. Malgré cette perspective optimiste, l’abandon de l’essai a pesé sur la confiance des investisseurs à court terme. Automobile (Électrique) TSLA (Tesla) -2% Morgan Stanley a repris la couverture de Tesla avec une recommandation Equal Weight (neutre, contre Surpondéré précédemment) et un objectif de cours de 425 $. L’analyste reconnaît que Tesla est un leader mondial dans les véhicules électriques, la fabrication, les énergies renouvelables et l’IA appliquée, méritant une prime de valorisation. Cependant, il estime que les attentes élevées sur ces segments ont rapproché le cours de sa valorisation équitable, limitant le potentiel de hausse à court terme et voyant même un risque de baisse sur les estimations.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."