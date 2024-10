DE40 : Euphorie des marchés après la décision de la Fed. Le DAX atteint la barre des 19000

Les haussiers poussent les contrats DAX au-dessus de 19 000

Les marchés européens dans l'euphorie après la décision de la Fed

RWE et Bayer annoncent de nouveaux partenariats Cela faisait longtemps que les marchés européens n'avaient pas connu un tel regain d'enthousiasme. La réduction de 50 points de base des taux d'intérêt aux États-Unis était loin de correspondre aux attentes de la plupart des économistes, car une libéralisation non orthodoxe de la politique monétaire pourrait être interprétée comme un signe de conditions alarmantes dans l'économie américaine. Entre-temps, les marchés connaissent une reprise plutôt ardente, alimentée par ce que l'on appelle la « jumbo rate cut » et les déclarations du président Powell, soulignant que les taux plus bas sont simplement destinés à soutenir les perspectives déjà prometteuses de l'économie américaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les indices européens sont tous dans le vert aujourd'hui. Les gains les plus importants concernent l'ATX autrichien (près de 2 %) et le CAC40 français (+ 1,7 %), qui étaient les plus à la traîne ces derniers jours. Le FTSE 100 britannique est en hausse de 0,9 %, le FTSE MIB italien et le WIG20 polonais progressent tous deux d'environ 0,75 %, tandis que l'IBEX35 espagnol gagne environ 0,4 %. Accélération tant attendue sur le marché boursier européen. Source : xStation5

DE40 Les haussiers maintiennent leur contrôle sur le DAX, poussant les contrats sur l'indice allemand au-dessus du niveau de 19 000. Le graphique s'est éloigné de manière agressive des deux moyennes mobiles pondérées, qui sont dans un alignement haussier depuis plusieurs jours (la plus rapide/clair au-dessus de la plus lente/violet foncé). Les contrats DAX sont actuellement en voie d'atteindre de nouveaux sommets historiques, au-dessus du niveau de 19 030. Source: xStation5 Actualités des entreprises : Deutsche Telekom (DTE.DE) : Les inquiétudes soulevées par T-Mobile US concernant les revenus des services en 2025 pèsent sur les actions de l'entreprise (-1,5%). La société s'est engagée à réaliser un rendement pour les actionnaires de 50 milliards de dollars d'ici 2027, ce qui est légèrement plus prudent que prévu, ce qui met la pression sur le potentiel de croissance future de la société.

Commerzbank (CBK.DE) : La banque prévoit d'accélérer sa recherche d'un nouveau PDG à la lumière d'une acquisition potentielle par UniCredit. La société se prépare à répondre aux déclarations d'UniCredit après l'acquisition par cette dernière d'une participation de 9 %. La candidate la plus en vue est l'actuelle directrice financière Bettina Orlopp, mais le conseil d'administration envisage toujours des candidats externes. Les actions de Commerzbank sont en baisse de 0,7 % aujourd'hui.

RWE (RWE.DE) : L'entreprise énergétique a conclu un partenariat avec AM Green pour la fourniture d'ammoniac vert à partir de 2027. Cette matière première est une source d'énergie sans émission qui répond aux normes européennes en matière de carburants renouvelables, et la collaboration entre les entreprises énergétiques vise à répondre à la demande croissante. L'action RWE est actuellement en hausse de 1,2 %.

BMW (BMW.DE) : Les actions de la société rebondissent de 3 % après que Citi a relevé sa note de « vendre » à « neutre ». Les analystes estiment que la valorisation actuelle est trop faible, même si l'on tient compte des inquiétudes sur les bénéfices exprimées au début du mois.

Bayer (BAY.DE) : La société pharmaceutique allemande a déclaré dans la lettre d'intention de lancer avec Trinity Biontech une nouvelle génération de dispositifs de surveillance du glucose en continu en temps réel (CGM) en Inde et en Chine. Les entreprises ont reçu des résultats positifs des tests de marché, alors que la demande pour de telles solutions est en constante augmentation parmi les diabétiques. Les actions de Bayer sont en hausse de 3,1 % aujourd'hui.

