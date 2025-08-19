DE40 : L'industrie de la défense sous pression, le marché attend la décision de la Fed

La séance européenne s'ouvre dans l'attente des résultats des pourparlers de paix et de la publication du compte rendu de la Fed. La réaction des marchés est modérée. DE40 : -0,17 % Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile FRA40 : +0,36 % UK100 : -0,14 % EU50 : +0,13 Il n'y a pas de résultats d'entreprises ni de données macroéconomiques significatifs sur le marché européen, les investisseurs attendent donc la prochaine impulsion, principalement de la part de la FED. Ce mercredi, le compte rendu de la réunion du FOMC sera publié, qui rendra compte des discussions lors de la dernière réunion. Ce compte rendu pourrait révéler, dans une plus large mesure que la déclaration, ce que pensent les autres membres, outre Jerome Powell, des perspectives en matière de taux d'intérêt. Bien entendu, du point de vue de la Fed, l'événement le plus important sera le symposium économique de vendredi à Jackson Hole, où les discours de Jerome Powell et d'autres membres de la Fed seront au centre de l'attention. Les dirigeants de certains pays européens et de l'OTAN se sont réunis hier avec Donald Trump pour poursuivre les négociations de paix. Les États-Unis se déclarent prêts à fournir des garanties après la fin de la guerre, tandis que les dirigeants de l'UE et de l'OTAN préconisent de nouvelles sanctions. Actuellement, l'économie et le marché de l'UE sont sous pression en raison des droits de douane américains, de la concurrence chinoise, des menaces russes et des problèmes internes, notamment la faible croissance et la dette. Compte tenu des valorisations, les investisseurs semblent actuellement convaincus que la communauté européenne surmontera la plupart de ces problèmes, mais la question reste de savoir si ces espoirs se justifieront. DE40 (D1) L'indice allemand se trouve actuellement au milieu d'un canal de consolidation, dans une tendance haussière. Le marché a défendu la ligne de tendance à la moyenne EMA100, qui sert de support solide en cas de baisse. La prochaine résistance à franchir pour l'indice est le plus haut historique atteint le mois dernier, à 24 757 points. Actualités des entreprises : L'espoir d'une fin de la guerre fait chuter les actions des entreprises de défense - La possibilité d'une fin des hostilités et d'une réduction de la demande d'armes et de munitions a un impact négatif sur les actions des géants européens de l'industrie de la défense. Rheinmetall (RHM.DE) recule de plus de 3 %. Dassault (AM.FR) perd plus de 2 %. BAE (BA.UK) recule également de plus de 2 %. Stratec (SBS.DE) - La société de diagnostic médical a publié son rapport pour le premier semestre 2025, qui a été très bien accueilli par le marché. Les ventes sont en hausse et la marge reste stable, ce qui se traduit par une ouverture en hausse et, actuellement, la hausse des cours est supérieure à 3 %. Merck KGaA (MKR.DE) - Une autre banque d'investissement a abaissé la note de l'action de la société de biotechnologie. Les valorisations réagissent par une baisse d'environ 1 %.

