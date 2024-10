DE40 : la pression vendeuse s'intensifie sur le DAX près de son sommet historique 🔔

Le DAX enregistre une légère baisse en début de journée, perdant 0,25 % pour atteindre 18 650 points. Toutefois, les niveaux actuels de l'indice sont proches des sommets historiques, juste en dessous des 18 900 points. La séance sur les marchés européens est également relativement stable. Les plus fortes hausses sont observées sur les indices en Espagne, en France et en Italie (0,20-0,30 %), tandis que les plus fortes baisses se produisent en Autriche et en Pologne (0,80-0,90 %). La volatilité en première partie de journée a été partiellement limitée par la fermeture des marchés japonais et chinois en raison d'un jour férié. Cependant, à l'approche de l'ouverture des marchés américains, des mouvements plus significatifs commencent à apparaître. Aujourd'hui, nous observons en particulier une baisse du dollar américain, vendu par les investisseurs anticipant la première réduction des taux d'intérêt lors de la réunion de mercredi. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile DAX (intervalle D1) L'indice allemand recule de 0,25 % aujourd'hui, bien que cette baisse reste modeste après les trois dernières séances haussières avant le week-end. Actuellement, les acheteurs doivent obtenir une hausse d'environ 1,00 % pour tester de nouveau la limite supérieure du canal de consolidation à 18 900 points. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises ces derniers mois, et une cassure décisive pourrait signaler un potentiel de gains beaucoup plus importants. À la baisse, le niveau de support clé à défendre se situe autour de 18 400 points.  Actualité des entreprises Volkswagen (VOW1.DE) chute de 1,00 %, et le sentiment des investisseurs à l'égard du constructeur automobile allemand reste défavorable. Volkswagen s'attend à une deuxième moitié de 2024 tout aussi difficile après un premier semestre relativement bon. « Nous sommes conscients que de nombreux marchés se refroidissent actuellement », a déclaré Carsten Intra, PDG de Volkswagen Véhicules Utilitaires, au salon IAA Transportation de Hanovre. « La seconde moitié de l'année sera difficile. » Les actions de Rexel (RXL.FR) augmentent de plus de 10,00 % ce lundi après que la société a annoncé avoir rejeté une offre de rachat d'environ 9,4 milliards de dollars de la part de l'entreprise QXO (QXO.O) du milliardaire Brad Jacobs. L'offre valorisait l'entreprise entre 28,00 et 28,40 euros par action, contre un prix actuel d'environ 25,20 euros, et a été jugée insuffisante par le conseil d'administration de Rexel. Andrea Orcel, PDG d'UniCredit (UCG.IT), a exprimé son soutien à une fusion avec Commerzbank (CBK.DE). Selon Orcel, la fusion des deux banques pourrait créer une valeur ajoutée significative pour toutes les parties prenantes et aboutir à un concurrent beaucoup plus solide sur le marché bancaire allemand. Les deux institutions ont peu de chevauchements, ce qui créerait une banque « qui se complète bien géographiquement et qui est très équilibrée en termes d'activités de détail et d'entreprises. »

