DE40 : le DAX ouvre sur un niveau record, Mercedes-Benz plonge 🔔

Le DAX a ouvert Ă des niveaux historiques.

Les actions de Mercedes-Benz Group ont fortement chuté après un abaissement de leurs prévisions financières.

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,8 % sur un an en août. Situation générale du marché : Les marchés européens marquent une pause après l'impressionnante hausse post-FED. Le DAX est actuellement en hausse de 0,2 %, tout comme le FTSE 100 britannique. En revanche, le CAC 40 perd 0,4 %. Le DAX évolue autour de niveaux historiques. L'attention des investisseurs se concentre principalement sur les données canadiennes, les chiffres européens étant déjà publiés. Les prix à la production en Allemagne ont enregistré une baisse de 0,8 % sur un an en août. Les données du Royaume-Uni ce matin montrent une augmentation de 1 % des ventes au détail en août, entraînant une hausse annuelle de 2,5 %, dépassant la prévision de 1,4 %. L'indice de confiance des consommateurs de septembre a chuté à son plus bas niveau depuis janvier. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une volatilité est actuellement observée sur l'ensemble du marché européen. Source : xStation  Le DE40 se négocie à des sommets d'hier. La question actuelle est de savoir si le DAX parviendra à maintenir ce niveau. Le premier support se situe au précédent sommet de 18 987,7. Le prochain support clé pourrait être le pic de la mi-juillet à 18 861. La rupture de ces deux niveaux ouvrirait la voie aux vendeurs pour tester le support des 23,6 % ou même les moyennes mobiles simples à 50 et 100 jours. Actuellement, les oscillateurs laissent entrevoir un potentiel de hausse pour les haussiers, avec un MACD en augmentation et un RSI consolidé près des niveaux de survente. Source : xStation Actualités Les actions de Mercedes-Benz Group (MBG.DE) ont chuté jusqu'à 7,7 %, atteignant un niveau quasi record depuis deux ans, après que le constructeur automobile allemand ait abaissé ses prévisions financières pour 2024, et se négocient actuellement à 55 euros par action. L'entreprise a cité la faiblesse du marché chinois comme la principale raison de son avertissement sur les bénéfices. Mercedes prévoit désormais un retour sur les ventes de véhicules ajusté de 7,5 % à 8,5 %, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 10 % à 11 %. Les prévisions d'EBIT et de flux de trésorerie disponibles de l'activité industrielle sont également attendues bien en dessous du niveau de l'année précédente. Les analystes de RBC et Jefferies ont exprimé leur surprise quant à l'ampleur de cette baisse, Jefferies notant que la réduction de 250 points de base des marges est en grande partie due à la situation en Chine. Les actions de Deutsche Post AG (DPW.DE) sont en baisse de 2,4 %. Cette chute pourrait être liée à l'avertissement de l'opérateur américain FedEx concernant un ralentissement de l'activité et des résultats trimestriels décevants. FedEx a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,60 $, bien en deçà des attentes des analystes fixées à 4,77 $. L'entreprise a également abaissé sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 20-21 $ par action. Cette nouvelle pourrait avoir un impact sur d'autres entreprises de livraison européennes telles que IDS, PostNL, Bpost, Austrian Post et Poste Italiane. D'autres nouvelles proviennent d'entreprises individuelles de l'indice DAX. Source : Bloomberg Financial LP

