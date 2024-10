DE40 : Le DAX perd sa dynamique de croissance après la baisse des taux de la BCE

La BCE abaisse ses taux d'intérêt de 25 points de base

Le DAX perd son élan de début de journée

Bayer défend avec succès le produit Roundup devant le tribunal américain de Philadelphie

Les marchés européens connaissent une forte volatilité à la suite de l'annonce par la BCE d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base. Malgré une ouverture positive, de nombreux indices perdent leur élan : Le DAX allemand est actuellement stable, tandis que l'IBEX35 espagnol (+0,45 %) et le WIG20 polonais (+1,5 %) progressent. En revanche, le CAC40 français (-0,3 %), le FTSE 100 britannique (-0,15 %) et le FTSE MIB italien (-0,4 %) sont dans le rouge. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Volatilité observée sur les marchés européens (intraday). Source : xStation5 DE40 Le DAX, représenté par le contrat DE40, abandonne la plupart de ses gains du jour suite à la décision de la BCE. Alors que l'indice reste au-dessus de l'EMA à 50 périodes (violet foncé), un test de l'EMA à 20 périodes sera crucial pour sa dynamique future. Une cassure au-dessus de ce niveau, associée à un sentiment de marché favorable, pourrait signaler un retour vers les récents sommets. Source: xStation5 Actualités des entreprises : Bayer (BAYN.DE) : Bayer a gagné un procès à Philadelphie concernant les effets négatifs présumés sur la santé de son produit Roundup. Les actions de la société sont en hausse de 0,04% aujourd'hui.

Après avoir acquis une participation de 9 % dans la Commerzbank, le PDG d'UniCredit a évoqué la possibilité d'un rachat total de la banque allemande. L'institution qui en résulterait serait la cinquième banque de l'Union européenne. Les actions de la banque continuent d'augmenter, avec un gain de 1,97% intraday. Siemens (SIE.DE) : Siemens retarde ses livraisons pour la construction d'une centrale nucléaire turque. Selon le ministre turc de l'énergie, ces retards sont de nature politique et « nuisent à la Turquie au lieu de sanctionner la Russie ». Malgré cela, les actions de la société sont en hausse de 1,5 %.

