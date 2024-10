DE40 : le DAX retient son souffle avant la décision du FOMC 💡

Le DAX est suspendu à la décision du FOMC

Les analystes de Citi relèvent la recommandation pour BMW

Le ministère allemand des Finances confirme son intention de vendre la totalité de sa participation dans Commerzbank Situation générale du marché : Les marchés européens seront sous tension aujourd'hui, dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (FOMC). Actuellement, le DAX perd 0,1 %, tandis que le FTSE 100 recule de 0,5 % et que le CAC 40 baisse de 0,3 %. Le DAX reste au-dessus d'un point de support clé, marqué par le retracement de Fibonacci de 23,6 %. L'attention des investisseurs se portera presque entièrement sur la décision du FOMC. Des données antérieures sur le marché immobilier américain et les stocks de pétrole pourraient fournir des indices sur la décision à venir. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Volatilité actuellement observée sur les marchés européens dans leur ensemble. Source : xStation  Le DE40 est stable aux alentours du niveau de la veille. Il s'agit également de la troisième séance consécutive avec très peu de variation de prix, ce qui pourrait indiquer un mouvement important à venir. Pour les acheteurs, la résistance pourrait être le sommet de mi-juillet à 18 861. Le franchissement de ce niveau permettrait de tester les sommets précédents. Les vendeurs, quant à eux, après avoir franchi le retracement de Fibonacci de 23,6 %, pourraient tester les moyennes mobiles à 100 et 50 jours. Actuellement, les oscillateurs indiquent un épuisement de la tendance. Le RSI se consolide dans la zone neutre, tandis que le MACD est proche d'un signal haussier. Les informations en provenance des États-Unis resteront déterminantes pour le marché. Actualités : Les actions de Commerzbank AG (CBK.DE) attirent l'attention des investisseurs après que le ministère allemand des Finances a confirmé son intention de vendre l'intégralité de sa participation dans la banque, malgré le récent mouvement de UniCredit SpA. Le ministère, dirigé par Christian Lindner du parti FDP, souhaite vendre les actions au meilleur prix possible, même si cela permettrait à UniCredit d'acquérir davantage d'actions. Cependant, la décision de vente nécessite une approbation unanime d'un comité composé de représentants de divers organismes gouvernementaux, y compris le cabinet du chancelier Olaf Scholz. Le gouvernement allemand s'est engagé à une période de verrouillage de 90 jours avant de vendre davantage d'actions Commerzbank après la dernière transaction avec UniCredit. Actuellement, l'État reste le principal actionnaire de la banque avec une participation de 12 %. Les actions de BMW AG (BMW.DE) enregistrent une hausse après que les analystes de Citi ont relevé la recommandation de l'entreprise, passant de « Vendre » à « Neutre », avec un objectif de prix de 74 euros. Harald Hendrikse, analyste chez Citi, a justifié ce changement en indiquant que les attentes actuelles pour BMW sont très faibles et que la valorisation actuelle des actions est trop basse pour justifier le maintien de la recommandation de vente. Autres nouvelles émanant des entreprises individuelles de l'indice DAX. Source : Bloomberg Financial LP.

