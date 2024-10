DE40 : Le DAX revient à ses sommets historiques ?

Le DAX retrouve ses sommets historiques

Nouveau partenariat avec Infineon Technologies

SAP acquiert le leader américain de l'adoption des données

Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Vendredi, les marchés sont généralement de bonne humeur. L'incertitude causée par les données économiques américaines attendues et la baisse des taux de la BCE diminue progressivement. Les marchés européens sont pour la plupart dans le vert : Le DAX allemand s'échange 0,13 % de plus, l'IBX35 espagnol ajoute 0,33 %, le WIG20 polonais gagne 0,66 % et le FTSE 100 britannique reste stable. Le CAC40 français et le FTSE MIB italien, en revanche, sont dans le rouge, perdant tous deux environ 0,2 %. Situation actuelle du marché boursier européen. Source : xStation5

DE40 Bien que le DAX ait connu une baisse significative après que la BCE ait abaissé ses taux d'intérêt, il a réussi à terminer la séance d'hier sur une note élevée. Aujourd'hui, l'indice allemand continue son ascension, montrant de la force et restant au-dessus de l'EMA à 20 périodes (violet clair). Le niveau de prix actuel autour de 18600 a été un point de résistance significatif ces dernières semaines. Le dépassement de cette zone pourrait signaler un retour vers les sommets historiques. Source: xStation5 Actualités des entreprises : Volkswagen (VOW1.DE) : le constructeur automobile a conclu un accord avec un syndicat belge pour reprendre les activités de l'usine Audi, interrompues en raison de la faible demande pour l'Audi Q8 e-tron électrique. Les actions de Volkswagen sont en hausse de 2,38% aujourd'hui.

le constructeur automobile a conclu un accord avec un syndicat belge pour reprendre les activités de l'usine Audi, interrompues en raison de la faible demande pour l'Audi Q8 e-tron électrique. Les actions de Volkswagen sont en hausse de 2,38% aujourd'hui. Commerzbank (CBK.DE) : Le président de la Bundesbank a souligné la nécessité d'avoir des banques fortes pour financer les entreprises allemandes. Bien que Joachim Nagel n'ait pas commenté directement la Commerzbank, il a noté que l'essence des acquisitions est de créer une institution compétitive avec un modèle d'affaires efficace. Les actions de la banque continuent leur rallye haussier, avec une augmentation intraday de 3,1%.

Le président de la Bundesbank a souligné la nécessité d'avoir des banques fortes pour financer les entreprises allemandes. Bien que Joachim Nagel n'ait pas commenté directement la Commerzbank, il a noté que l'essence des acquisitions est de créer une institution compétitive avec un modèle d'affaires efficace. Les actions de la banque continuent leur rallye haussier, avec une augmentation intraday de 3,1%. Fresenius (FRE.DE) : JPMorgan a relevé sa recommandation pour la société (de neutre à surpondérer) à la lumière des changements de direction et de la restructuration en cours. Les actions de Fresenius sont actuellement en hausse de 3,3 %.

JPMorgan a relevé sa recommandation pour la société (de neutre à surpondérer) à la lumière des changements de direction et de la restructuration en cours. Les actions de Fresenius sont actuellement en hausse de 3,3 %. Infineon Technologies (INF.DE) : Le fabricant allemand de semi-conducteurs a annoncé une collaboration avec ZF sur les logiciels d'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes. Les actions de la société sont en hausse de 0,3%.

Le fabricant allemand de semi-conducteurs a annoncé une collaboration avec ZF sur les logiciels d'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes. Les actions de la société sont en hausse de 0,3%. SAP (SAP.DE) : le fabricant de logiciels a annoncé l'acquisition de WalkMe, la principale plateforme d'adoption numérique (DAP), cotée au Nasdaq. Malgré cela, les actions de SAP sont en légère baisse (-0,12 %).

fabricant de logiciels a annoncé l'acquisition de WalkMe, la principale plateforme d'adoption numérique (DAP), cotée au Nasdaq. Malgré cela, les actions de SAP sont en légère baisse (-0,12 %). Henkel (HEN3.DE) : Jefferies a revu à la baisse sa recommandation sur Henkel, passant d'acheter à conserver. La pression sur les actions de la société est causée par une divergence entre les résultats attendus pour le troisième trimestre 2024 et les prévisions de Jefferies (3,6% vs. prévisions : 1,9%). Les actions de la société ont perdu 0,37% suite à la recommandation.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."