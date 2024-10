DE40 : Le marché européen de la mode sous pression📉

Le DAX allemand rattrape une partie de ses récentes baisses

Les investisseurs attendent la publication des données ADP et ISM pour les services aux États-Unis

Vente du marché de la mode, Morgan Stanley modifie ses recommandations dans le secteur de la chimie

La séance de jeudi sur les marchés boursiers européens entraîne un recul de la plupart des indices boursiers. Le DAX allemand est actuellement l'un des plus performants, avec un trade en hausse de près de 0,15%. Dans le même temps, le CAC40 français est en baisse de 0,67 %, principalement en raison d'un mouvement de vente dans le secteur de la mode. Le DAX reste proche de ses plus hauts historiques, mais la tendance dynamique à la hausse s'essouffle. L'attention des investisseurs se tourne aujourd'hui vers les données ADP, Challenger et ISM pour les services aux États-Unis. Volatilité observée actuellement sur le marché européen au sens large.

L'indice de référence allemand DE40 s'est échangé près de 0,22% plus haut au cours de la séance de jeudi, mais a néanmoins maintenu une tendance haussière dynamique tout au long de la séance. L'indice a dépassé le niveau de résistance clé fixé par l'EMA 50 jours (courbe bleue sur le graphique) et les sommets locaux de la zone de consolidation des dernières séances. Le franchissement dynamique de ces zones ouvrait théoriquement la voie à une poursuite de la hausse en direction des sommets historiques à 19 000 points. Cependant, à ce stade, l'indice a annulé la percée de cette zone et nous assistons à un repli. Il convient de garder à l'esprit que l'ampleur du récent rebond est considérable, ce qui pourrait inciter les investisseurs à conserver une partie des gains. À cet égard, une zone de support relativement importante pourrait être les EMA à 50 jours et EMA à 100 jours mentionnées précédemment (courbe violette sur le graphique).

Actualités :

L'attention des investisseurs se tourne vers les entreprises de la mode aujourd'hui. Le secteur perd beaucoup aujourd'hui après des informations non confirmées selon lesquelles Tiffany & Co, un fabricant de bijoux de premier plan, prévoit de réduire la taille de son magasin phare à Shanghai, Ltd. de plus de 12 000 pieds carrés, ont déclaré des personnes familières avec le sujet, alors que les ventes de marques de luxe diminuent dans la deuxième plus grande économie du monde.

Volvo Cars (VOLCARB.SE) ajuste ses ambitions pour les années à venir. Au lieu de viser un objectif de chiffre d'affaires absolu, l'ambition de Volvo Cars est désormais de continuer à croître sur le marché des voitures haut de gamme jusqu'en 2026, comme elle l'a fait ces dernières années. La société a fait savoir qu'elle visait une marge d'EBIT de base de 7 à 8 % pour l'ensemble de l'année 2026. Auparavant, elle visait une marge EBIT d'au moins 8 %.

Morgan Stanley revoit ses notations sur les entreprises du secteur chimique. Lanxess (LXS.DE) a reçu un double relèvement de note de la part de Morgan Stanley (à « surperformer ») en raison de la réduction des investissements et de la baisse des prix du gaz. Les analystes ont simultanément rétrogradé Air Liquide (AI.FR) à « sous-pondérer », tout en accordant une pondération égale à BASF (BAS.DE). Wacker Chemie (WCH.DE) a également été relevé à « surpondérer ».

