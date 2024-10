DE40 : l'enquête autour de SAP attire l'attention des investisseurs 💡

Le DAX est sous pression, mais reste proche de ses sommets historiques

SAP perd 3 % après l'annonce de l'ouverture d'une enquête

Situation générale du marché : La séance de mercredi sur les marchés européens apporte un sentiment mitigé parmi les investisseurs. Le DAX recule actuellement de 0,20 %, tandis que le FTSE 100 britannique progresse de 0,37 %. Parallèlement, le CAC 40 baisse de 0,19 %. Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se porte sur les actualités des entreprises, en particulier dans le contexte du scandale SAP et de la recommandation de JPMorgan sur les actions d'Air France.  Volatilité observée sur l'ensemble des marchés européens. Source : xStation L'indice de référence allemand, le DE40, affiche une baisse d'environ 0,50 %. Malgré ce recul, l'indice basé sur les contrats à terme reste à proximité de ses sommets historiques. Il semble que les points de soutien clés de la tendance haussière générale demeurent dans les zones des récents sommets et la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue sur le graphique). Source : xStation Actualités : Le fabricant allemand de logiciels SAP SE (SAP.DE) figure parmi les entreprises faisant l'objet d'une enquête menée par des autorités américaines, en raison de soupçons de conspiration et de surfacturation d'agences gouvernementales. Les avocats du ministère de la Justice examinent si SAP - qui développe des logiciels de comptabilité, de gestion des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement - s'est illégalement associé à Carahsoft (un acteur dominant dans le marché de l'approvisionnement technologique du gouvernement, qui a occupé la 45e place dans la liste des plus grandes entreprises privées des États-Unis selon Forbes l'an dernier, avec un chiffre d'affaires estimé à 11 milliards de dollars) pour fixer les prix de vente à l'armée américaine et à d'autres agences gouvernementales. Mardi, les bureaux de Carahsoft ont été perquisitionnés par des agents du FBI et des enquêteurs militaires. Le géant du conseil Accenture (ACN.US) est également impliqué dans l'enquête, selon des documents gouvernementaux. Les actions de SAP sont en baisse de 3 % aujourd'hui. Source : xStation Les actions d'Air France-KLM (AF.FR) ont bondi lors des échanges de mercredi à la Bourse de Paris, alors que JPMorgan a doublé sa recommandation pour la compagnie aérienne, passant de « Sous-pondérer » à « Surpondérer ». Dans une analyse sectorielle, JPMorgan voit un possible « tournant » dans la performance du transporteur franco-néerlandais, dont le cours de l'action a chuté de 40 % cette année pour atteindre des niveaux historiquement bas. Le prix cible fixé à 12,5 euros indique une hausse potentielle d'environ 40 % par rapport aux niveaux de clôture d'hier. La banque prévoit qu'Air France annoncera des prévisions de bénéfice d'exploitation (Ebit) supérieures de 12 % à l'estimation moyenne du consensus pour 2025. D'autres nouvelles provenant d'entreprises individuelles du DAX. Source : Bloomberg Financial LP

