DE40 : les actions de Mynaric s’envolent de 22 % ; le DAX conserve ses gains

Le DAX progresse ce matin

Les analystes de Jefferies ont commencé à couvrir les actions de SUESS MicroTec

Mynaric AG a annoncé des progrès dans la production en série de son système de communication laser CONDOR Mk3 Situation générale du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La séance sur les marchés européens se caractérise par un sentiment des investisseurs plutôt favorable. Le DAX gagne actuellement 0,47 %. L'indice FTSE 100 ajoute 0,72 %, tandis que le CAC 40 français progresse de 0,51 %. Dans l’ensemble, le DAX reste au-dessus d'un niveau de support clé, défini par la moyenne mobile à 50 jours. L'attention des investisseurs se tourne aujourd'hui vers les données américaines, notamment les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle pour le mois d'août. L'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne est tombé à 3,5, contre une prévision de 17 et un précédent de 19,4. Les économistes du ZEW ont indiqué que l'espoir d'une amélioration rapide de la situation économique en Allemagne s'amenuise significativement. Volatilité observée aujourd'hui sur le marché européen. Source : xStation L’indice de référence allemand DE40 est en baisse de près de 0,17 % lors de la séance de mardi. L’indice basé sur les contrats à terme continue cependant de se maintenir au-dessus du niveau de support important établi par la moyenne mobile à 50 jours (courbe bleue sur le graphique). Une percée dynamique de ces zones pourrait théoriquement ouvrir la voie à de nouvelles baisses vers la moyenne mobile à 100 jours et la moyenne mobile à 200 jours (courbes violette et dorée sur le graphique, respectivement). Le point de résistance clé reste, quant à lui, le pic local autour des 19 000 points. Source : xStation Actualités : Les actions de SUESS MicroTec (SMHN.DE) gagnent plus de 12 % au début de la séance de mardi après que Jefferies ait initié une couverture analytique de l'entreprise avec une recommandation d'achat et un objectif de prix de 76 € (le prix actuel du marché est de 60 €). Le fournisseur de semi-conducteurs peut être décrit comme une "pépite cachée", a écrit un analyste de Jefferies dans sa recommandation d'achat publiée mardi. Dans la chaîne d'approvisionnement de Nvidia et dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), l'entreprise occupe une position unique en Europe. Le représentant de Jefferies a fait référence aux offres multi-couches de l'entreprise dans le segment Chip on Wafer on Substrate (COWOS), qui représente environ trente pour cent des ventes de l'entreprise. Mynaric AG (M0YN.DE) a annoncé des progrès dans la production en série de son système de communication laser CONDOR Mk3, surmontant les retards de production et les problèmes de chaîne d'approvisionnement précédents. Les livraisons seront effectuées dans le cadre du programme Tranche 1 de la Space Development Agency. L'entreprise cherche activement des capitaux supplémentaires pour maintenir ses opérations et étendre sa production. Mynaric renforce sa position sur le marché en participant à plusieurs grands programmes de communication spatiale et en développant des technologies de communication quantique avec le soutien du gouvernement. Les actions de l'entreprise sont actuellement en hausse de plus de 22 %. Suedzucker (SZU.DE) a abaissé ses prévisions de bénéfices hier, en raison de prévisions de récoltes plus élevées dans l'Union européenne, ce qui augmentera la quantité de sucre sur le marché. Le plus grand producteur de sucre d'Europe s'attend désormais à des revenus compris entre 9,5 milliards et 9,9 milliards d'euros pour l'exercice 2024/25, un chiffre précédemment attendu entre 10 milliards et 10,5 milliards d'euros. Les bénéfices sous-jacents devraient être compris entre 550 millions et 650 millions d'euros, contre une fourchette de 900 millions à 1 milliard d'euros. La dégradation par Warburg aujourd'hui à une recommandation de "vendre" pousse les actions de l'entreprise à la baisse de 3,5 %. Autres nouvelles provenant des entreprises individuelles du DAX. Source : Bloomberg Financial LP

