DE40 : Les valeurs du luxe portent l'Europe 📈

DHL sur la vague de la dĂ©claration de gestion  Situation gĂ©nĂ©rale du marchĂ© : Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile La sĂ©ance de lundi sur les marchĂ©s boursiers europĂ©ens apporte un bon sentiment parmi les investisseurs. Le DAX allemand gagne actuellement 0,78%. Le FTSE 100 britannique ajoute 0,31%. Dans le mĂȘme temps, le CAC40 français gagne 1,5 % et est en tĂȘte grĂące Ă de fortes hausses dans le secteur de la mode. Le DAX a atteint de nouveaux sommets historiques aujourd'hui. L'attention des investisseurs se tourne aujourd'hui vers les entreprises Ă©troitement liĂ©es Ă la Chine, oĂč, sur la vague des nouvelles mesures de relance introduites par la PBoC, les attentes d'une amĂ©lioration de la situation sur le marchĂ© mondial augmentent. Volatility currently observed on the broad European market. Source: xStation L'indice de rĂ©fĂ©rence allemand DE40 est en hausse de prĂšs de 0,40 % au cours de la session de mardi. L'indice basĂ© sur les contrats Ă terme atteint aujourd'hui de nouveaux sommets historiques. Il semble que les points de support clĂ©s pour la tendance haussiĂšre restent les zones des sommets rĂ©cents et l'EMA de 50 jours (ligne bleue sur le graphique). Source : xStation ActualitĂ©s : La sĂ©ance de mardi est marquĂ©e par un puissant rebond des cotations de toutes les entreprises fortement liĂ©es au marchĂ© chinois. Tout d'abord, la mode, qui dĂ©pend largement de la demande des consommateurs chinois, se porte bien. Les plus fortes hausses appartiennent actuellement aux entreprises qui, en pourcentage, dĂ©pendent le plus de cette rĂ©gion pour leurs ventes. Il s'agit principalement d'Hermes (RMS.FR), qui gagne 4,6 %, et de Richemont (CFR.CH), qui ajoute 4,5 %. Source: xStation  Valeurs illustratives de l'exposition aux ventes des diffĂ©rentes marques en Chine. Source : Bloomberg Financial LP : Bloomberg Financial LP Les mesures de « relance » annoncĂ©es par la PBoC lors de la confĂ©rence de PĂ©kin stimulent Ă©galement le sentiment autour des actifs cycliques, tels que les actions de transport maritime par conteneurs comme Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) et les opĂ©rateurs de vraquiers comme Star Bulk Carriers (SBLK.US), qui est en hausse de prĂšs de 4 % dans les Ă©changes prĂ©-marchĂ© aux États-Unis. Les valeurs miniĂšres comme la sociĂ©tĂ© polonaise KGHM (KGH.PL) se portent Ă©galement trĂšs bien. Le secteur automobile connaĂźt Ă©galement un rebond. Source : xStation Deutsche Post (DHL.DE) a dĂ©clarĂ© qu'elle prĂ©voyait de distribuer au moins 40 % de son bĂ©nĂ©fice net aux actionnaires et qu'elle Ă©tait en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'annĂ©e. La sociĂ©tĂ© a rachetĂ© pour 2,8 milliards d'euros (3,11 milliards de dollars) d'actions dans le cadre de son programme actuel de rachat d'actions. En mars, elle a portĂ© son programme de 1 Ă 4 milliards d'euros et l'a prolongĂ© jusqu'en 2025. L'entreprise vise Ă augmenter son chiffre d'affaires de 50 % d'ici 2030 par rapport Ă 2023 en crĂ©ant des entitĂ©s autonomes pour ses services postaux et de colis en Allemagne. L'action de l'entreprise gagne actuellement 1,5 %. Autres nouvelles des entreprises du DAX. Source : Bloomberg Financial LPÂ

