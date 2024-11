DE40 : optimisme modéré en Europe après les rapports PMI 📄

Les indices européens se redressent légèrement en début de journée.

Les banques, les secteurs de l'énergie et des carburants, ainsi que l'habillement et les produits de luxe figurent parmi les plus fortes hausses.

L'indice allemand DAX est en hausse de 0,25 %. Le début de cette nouvelle semaine importante apporte un léger rebond sur le marché européen. Nous observons des gains modérés sur tous les marchés, principalement grâce à des rapports PMI meilleurs que prévu. Les résultats finaux de l'industrie manufacturière ont dépassé les attentes des investisseurs. La surprise des publications a été positive pour toutes les grandes économies, à l'exception de l'Italie, où l'indice PMI a chuté de 48,8 à 46,9 par rapport aux prévisions. Bien que les données soient meilleures que prévu, elles n'incitent pas encore à l'optimisme, car l'indice PMI principal dans tous les pays, à l'exception de l'Espagne, reste bien en deçà du seuil de 50 points. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché européen, tout comme le marché américain, se concentre actuellement sur la prochaine élection présidentielle américaine. Les politiques de Trump en matière d'immigration, d'impôts et de droits de douane sont généralement considérées comme inflationnistes, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. D'un autre côté, une victoire de Harris serait probablement plus une continuation et un renversement inévitable du Trump Trade du marché mondial, permettant potentiellement aux actions européennes de se redresser par rapport aux américaines.

Le sentiment sur les marchés européens est modéré aujourd'hui. Les entreprises des secteurs de la banque, de l'énergie et de l'habillement sont les grandes favorites de la séance d'aujourd'hui. Source : xStation 5 DAX (Intervalle D1) Les baisses de l'indice allemand sont stoppées près de la zone de support clé au-dessus de 19 000 points. Un niveau similaire avait permis de ralentir la correction à la hausse au début du mois d'octobre. Aujourd'hui, l'indice gagne encore 0,25 % à 19 350 points. À la hausse, la résistance la plus proche reste juste au-dessus de 19 600 points. Toutefois, si la zone de soutien actuelle est franchie, on peut s'attendre à de nouvelles baisses vers 18 800 points. Source: xStation 5 Actualités des entreprises Evotek (EVT.DE) est l'un des principaux gagnants du marché allemand aujourd'hui. Le trade est en hausse de plus de 8% à 7,70€. La société publiera ses résultats trimestriels le mercredi 6 novembre. Aston Martin (AML.UK) gagne 5% après les résultats trimestriels. La conférence de presse sur les résultats a présenté des perspectives mitigées mais ciblées : Le troisième trimestre a vu une augmentation des volumes de vente en gros, du chiffre d'affaires et des liquidités stables, malgré un EBITDA stable. L'entreprise vise un EBITDA de 500 millions de livres sterling d'ici 2025, soutenu par un solide pipeline de lancement de produits, y compris la Vanquish, dont les livraisons débuteront fin 2024. Les risques externes liés aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux défis en Chine persistent, mais Aston Martin reste optimiste, misant sur la croissance du marché américain et l'efficacité opérationnelle. Le carnet de commandes s'étend jusqu'au premier trimestre 2025, et un investissement en R&D de 2 milliards de livres sterling favorisera la transition vers les véhicules hybrides et électriques. Burberry (BRBY.UK) gagne 4,9 % suite à des rapports selon lesquels Moncler envisagerait une offre, déclenchés par la publication de luxe Miss Tweed. La valeur de marché de Burberry a chuté de 53 % au cours de l'année écoulée, ce qui, selon les analystes, pourrait susciter l'intérêt de Moncler. Bien que Moncler ait qualifié ces spéculations de « rumeurs infondées », des sources suggèrent que Bernard Arnault, de LVMH, soutient l'acquisition potentielle.

