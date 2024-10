Décision imminente de la BCE 📌

La Banque centrale europĂ©enne annoncera les niveaux des taux d'intĂ©rĂȘt aujourd'hui Ă 14h15 📃 Il est prĂ©vu que la BCE rĂ©duise ses taux d'intĂ©rĂȘt de 25 points de base.

La situation économique s'est détériorée depuis la derniÚre réunion.

Les données sur l'inflation et l'économie suggÚrent de nouvelles baisses de taux, mais Lagarde confirmera que les prochaines décisions dépendront des futures données.

L'euro reste sous pression avant la dĂ©cision.  Perspectives Ă©conomiques Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile La situation Ă©conomique dans la zone euro n'est guĂšre encourageante, en particulier en ce qui concerne les plus grandes Ă©conomies, Ă savoir l'Allemagne et la France. Les indices PMI se sont clairement affaiblis rĂ©cemment. L'indice PMI manufacturier pour l'ensemble de la zone euro reste en dessous de 50 points depuis juillet 2022. L'indice PMI des services est encore du cĂŽtĂ© positif, au-dessus de 50 points, ce qui indique une expansion. Cependant, l'indice composite est passĂ© sous la barre des 50 points pour la premiĂšre fois depuis fĂ©vrier de cette annĂ©e. Cela laisse prĂ©sager une croissance Ă©conomique plate au mieux pour l'ensemble de la zone euro jusqu'Ă la fin de l'annĂ©e.

 AprĂšs un redressement initial des indices PMI au dĂ©but de l'annĂ©e, nous observons maintenant un retour Ă la tendance baissiĂšre. Les rĂ©ductions de taux d'intĂ©rĂȘt pourraient ĂȘtre arrivĂ©es trop tard pour soutenir l'Ă©conomie. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

En tenant compte des attentes concernant l'économie européenne, la croissance restera probablement atone. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'inflation en dessous de l'objectif L'indice des prix à la consommation (IPC) pour septembre a finalement chuté à 1,7 % sur un an. C'est nettement inférieur aux 2,2 % enregistrés en août. Bien que l'inflation sous-jacente reste élevée à 2,7 % sur un an, elle est néanmoins inférieure à la lecture précédente de 2,8 %. Si l'inflation continue de baisser de 0,1 % d'un mois sur l'autre le mois prochain, on pourrait s'attendre à un affaiblissement de la valeur annuelle, atteignant le niveau le plus bas depuis le premier trimestre 2021. La nette diminution des pressions inflationnistes dans la zone euro laisse entrevoir une orientation plus accommodante de la BCE.

L'inflation dans la zone euro est nettement en dessous de l'objectif. Source : Bloomberg Finance LP, XTB PrĂ©visions : baisses de taux aujourd'hui et en dĂ©cembre Les attentes du marchĂ© pointent clairement vers une baisse des taux aujourd'hui, suivie d'une autre en dĂ©cembre. Par la suite, la BCE devrait ralentir le rythme des baisses et prendre des dĂ©cisions lors de rĂ©unions trimestrielles. Actuellement, le taux est Ă 3,5 %, mais d'ici la fin de l'annĂ©e, il devrait tomber Ă 3,0 %. L'annĂ©e prochaine, il pourrait atteindre 2,0 %, en supposant une rĂ©duction Ă chaque rĂ©union trimestrielle. Les rendements Ă dix ans suggĂšrent que ce sera le niveau cible des taux d'intĂ©rĂȘt.



Les attentes du marchĂ© pour les taux d'intĂ©rĂȘt indiquent une baisse Ă 2 % d'ici le dĂ©but de l'annĂ©e prochaine. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Les rendements Ă deux et dix ans suggĂšrent que les taux d'intĂ©rĂȘt atteindront 2 %. Cependant, dans le passĂ©, nous avons vu une prime sur les obligations de l'ordre de 100 Ă 200 points de base par rapport au taux de dĂ©pĂŽt, ce qui pourrait suggĂ©rer une baisse Ă 1 % pour ce dernier. Comment rĂ©agira l'euro ? À ce stade, il est difficile d'imaginer une chute beaucoup plus importante des rendements obligataires dans la zone euro, bien que cela pourrait se produire avec le retour du QE en Europe. Par consĂ©quent, le creux pour l'euro pourrait ĂȘtre proche, comme l'indiquent les rendements amĂ©ricains, ce qui peut ĂȘtre illustrĂ© par le comportement des prix obligataires (TNOTE). L'EURUSD teste actuellement la zone autour de 1,0850. Toutefois, si la BCE assouplit davantage sa communication, une chute autour de 1,0800 ne peut ĂȘtre exclue, avec un retracement de 78,6 % de la derniĂšre vague haussiĂšre. Cependant, si la BCE indique que les baisses de taux seront limitĂ©es et que les rĂ©ductions de l'annĂ©e prochaine seront modĂ©rĂ©es (trimestrielles), cela pourrait jouer en faveur de l'euro face au dollar Ă long terme.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."