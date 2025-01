Deepseek menace le Nasdaq

Les marchés européens devraient ouvrir en baisse ce matin, avec des contrats à terme indiquant un recul de 0,59% pour le CAC 40 et de 0,70% pour le DAX 40. Le week-end a été riche en actualités marquantes. L’événement principal est la publication de DeepSeek R-1, un modèle de langage basé sur l’intelligence artificielle (LLM) développé en Chine. Ce modèle, qui utilise exclusivement des puces H800 à capacité réduite conçues pour le marché chinois, affiche des performances remarquables. Son entraînement aurait coûté moins de 6 millions de dollars. Cela remet en question la pertinence de l’utilisation des puces haut de gamme produites par Nvidia (NVDA.US), leader mondial dans ce domaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un autre développement notable a été le déclenchement d’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Colombie. Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 25% à 50% sur les importations colombiennes, en réponse au refus de la Colombie d’accepter le rapatriement de condamnés colombiens déportés. Le président colombien a répliqué par un message offensif sur X (anciennement Twitter), annonçant à son tour des droits de douane de 50% sur les produits américains. Cette escalade a secoué les marchés, en particulier celui des cryptomonnaies : le Bitcoin a perdu 4,19%, repassant sous le seuil des 100 000 dollars alors qu’Ethereum peine à maintenir le niveau des 3 000 dollars. Vendredi, Wall Street a clôturé en repli, avec le S&P 500 et le Nasdaq 100 enregistrant des pertes respectives de 0,29% et 0,58%. Nvidia était notamment en baisse de 3,12%. Aujourd’hui, les contrats à terme affichent une perte encore plus marquée, le Nasdaq 100 perd 2,5% ce matin et Nvidia chute de 6,5% en pré marché. Le VIX a bondi de 9%. Ce matin en Asie, les marchés ont également fléchi. Le Nikkei 225 a reculé de 0,83% et le CSI 300 de 0,41%, pénalisés par des données PMI chinoises inférieures aux attentes. Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont fortement baissé à 4,561%, tout comme ceux du Bund allemand de même échéance, qui s’échangent désormais à 2,500%. Sur le marché des devises, le dollar progresse de 0,25% face à un panier de devises, tandis que l’euro recule de 0,28% face au billet vert. Du côté des matières premières, le Brent chute de 1,78% pour s’établir à 77,10 dollars le baril. Le gaz naturel abandonne 4,80%, tombant à 3,765 dollars. L’or enregistre également un repli, s’échangeant à 2 750 dollars l’once. Sentiment Calendrier économique Point technique du jour Instrument et période : Bitcoin en H4 Sens du trade : Long Méthode(s) : Chartisme, Fibonacci Exécution(s) : 99050 - 96650

Cible(s) : 113794 - 116400

Stop-loss : 88900 Commentaire : Plus d’informations dans votre vidéo du Good Morning Market du jour. Source : xStation.

