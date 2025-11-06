Deutsche Börse recule de 5 % dans le contexte d’une enquête antitrust de la Commission européenne🚩

La Commission européenne a lancé une enquête antitrust contre les opérateurs boursiers Deutsche Börse (DB1.DE) et Nasdaq (NDAQ.US), pour des allégations de collusion concernant l’inscription, la négociation et le règlement des dérivés financiers. Lors des échanges avant ouverture aux États-Unis , les actions Nasdaq reculent de près de 1,5 % , tandis que le titre Deutsche Börse est passé d’environ 216 € à 200 € suite à l’annonce ; depuis, le cours a récupéré une partie significative de cette baisse.

Les enquêteurs examineront si les deux institutions ont coordonné leurs activités concernant l’inscription, la négociation et le règlement des dérivés au sein de l’ Espace économique européen , ce qui pourrait restreindre la concurrence .

Selon la Commission européenne , l’enquête se concentre sur un « comportement coordonné » présumé, pouvant impliquer partage de marché, coordination des prix ou échanges d’informations commerciales sensibles entre Deutsche Börse et Nasdaq. Si ces pratiques sont confirmées, elles constitueraient une violation grave du droit européen de la concurrence .

La Bourse de Francfort est le principal lieu de négociation en Allemagne et l’un des piliers clés du marché européen des capitaux . Toute violation potentielle des règles antitrust pourrait avoir un impact significatif non seulement sur la société , mais aussi sur la stabilité et la transparence du système financier européen .

D’après les informations disponibles, les autorités européennes de la concurrence surveillent Deutsche Börse depuis l’automne 2024 , et des perquisitions ont eu lieu dans ses bureaux en septembre 2024 dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Si les allégations sont confirmées, l’opérateur boursier pourrait être sanctionné par des amendes allant jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial , ce qui représenterait plusieurs centaines de millions d’euros au vu de son envergure actuelle.

Pour les investisseurs institutionnels et les entreprises cotées utilisant l’infrastructure de Deutsche Börse et Nasdaq, cette affaire renforce le risque réglementaire dans le secteur des bourses européennes.

Le rythme de la procédure, les résultats intermédiaires de la Commission et les réactions des régulateurs nationaux seront des facteurs clés à suivre pour les investisseurs. Cette affaire s’inscrit dans une tendance européenne plus large visant à renforcer la surveillance des principaux opérateurs de marché et à réduire la domination de quelques grands groupes boursiers, avec une vision à long terme qui pourrait inclure la création d’une bourse paneuropéenne unique via la fusion d’Euronext, Deutsche Börse et d’entités plus petites. Le titre Deutsche Börse est sous pression depuis un certain temps, ayant perdu près de 30 % par rapport à ses plus hauts historiques, ce qui constitue l’une des baisses les plus marquées de l’histoire de la société. Son ratio cours/bénéfice (P/E) reste autour de 20, à peu près en ligne avec les moyennes historiques. Une amende potentielle équivalente à 10 % du chiffre d’affaires annuel pourrait représenter environ 700 millions d’euros, ce qui pourrait réduire le bénéfice net d’environ 200 millions d’euros, en supposant que la société maintienne une marge nette d’environ 30 %. Au cours de la dernière année, le chiffre d’affaires de Deutsche Börse a augmenté de près de 15 % en glissement annuel. Source: xStation5

