Discours d'investiture de Trump : pétrole, efficacité du gouvernement et rétablissement de la paix.

Résumé du discours de Donald Trump : Politique intérieure : Contrôle des frontières : Donald Trump a annoncé l'instauration de l'état d'urgence à la frontière sud et une concentration sur les questions liées à l'immigration clandestine.

Soutien aux citoyens : Des ressources seront allouées pour aider les Américains (par exemple, remédier à l'insuffisance de l'aide après l'ouragan en Caroline du Nord).

Sécurité et justice : Trump a mis l'accent sur le rétablissement de l'ordre dans le pays, faisant potentiellement allusion à des grâces pour des événements liés au 6 janvier 2021.

Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) : Trump a annoncé la création d'une nouvelle institution. La mention de « DOGE » a provoqué une hausse de 4% du Dogecoin.

Réintégration des militaires : Les personnes réformées pour avoir refusé les vaccins COVID seront autorisées à réintégrer l'armée.

Changements de noms géographiques: Projet de renommer le golfe du Mexique en « golfe américain » et de rétablir le nom historique du mont McKinley au lieu de Denali en Alaska. Économie et énergie : Énergie et pétrole : Trump a annoncé la reprise des permis de forage (« Drill Baby Drill ») et vise à consolider la domination des États-Unis en tant que principal producteur de pétrole et de gaz.

Soutien au secteur du pétrole : Projet de suspension du soutien à l'industrie des véhicules électriques au profit des secteurs automobiles traditionnels.

Droits de douane et taxes: M. Trump a proposé d'imposer des droits de douane et des taxes à d'autres pays afin d'accroître la richesse des États-Unis. Politique étrangère : Mettre fin aux guerres : Trump a promis de ne pas initier de nouveaux conflits militaires.

Canal de Panama: Il a déclaré vouloir reprendre le contrôle du canal de Panama. Déclarations symboliques : Plan pour planter un drapeau sur Mars .

Retour politique: Trump a mis l'accent sur l'adhésion aux thèmes de campagne qui ont recueilli le soutien du public. Réactions du marché : EUR/USD : Des niveaux élevés ont été observés plus tôt en raison des rapports sur les tarifs douaniers, mais le taux est revenu sous 1,0400.

Bitcoin : A chuté de 1 % après avoir précédemment atteint un sommet historique de 109 000 ; il se négocie actuellement à 102 000.

Prix du pétrole: Poursuite de la baisse, principalement après 14h30, suite à l'annonce de l'absence de tarifs douaniers significatifs.

