Jerome Powell, président de la Fed, a commenté aujourd'hui la situation de l'économie américaine. Le président de la Fed a souligné qu'il n'existe pas de voie politique sans risque pour l'avenir et que, malgré l'affaiblissement du marché du travail, les prix continuent d'augmenter et le coût de la vie aux États-Unis reste élevé. La confiance du public dans les institutions économiques et politiques a été ébranlée ; les responsables publics doivent se concentrer étroitement sur leurs missions fondamentales.

Nous veillerons à ce qu'une hausse ponctuelle des prix ne se transforme pas en un problème d'inflation persistant.

Les augmentations tarifaires entraîneront probablement une inflation légèrement plus élevée au cours des prochains trimestres.

Le scénario de base raisonnable est que les effets de l'inflation induite par les tarifs douaniers seront relativement courts.

La désinflation dans les services se poursuit ; la plupart des anticipations d'inflation à long terme sont conformes à l'objectif de 2 %.

Les hausses des prix des biens reflètent en grande partie l'impact des droits de douane, et non des pressions plus générales sur les prix.

L'inflation PCE sur 12 mois était probablement de 2,7 % en août, avec un PCE de base à 2,3 % ; ces deux chiffres sont supérieurs à ceux de l'année dernière et sont tirés par les prix des biens.

Les dépenses de consommation ont ralenti et les entreprises affirment que l'incertitude pèse sur les perspectives.

On observe une baisse inhabituelle et préoccupante de l'offre et de la demande de main-d'œuvre.

Le marché du travail est moins dynamique et quelque peu affaibli.

L'inflation a augmenté et reste élevée.

La croissance économique s'est modérée et les risques pesant sur l'emploi se sont accrus.

Les anticipations d'inflation à long terme sont conformes à l'objectif de 2 %.

