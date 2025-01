Donald Trump suscite une nouvelle controverse avec un changement de politique pour le prochain mandat 📄.

Principales citations de la déclaration de Donald Trump aujourd'hui : Donald Trump a déclaré que l'interdiction de Biden sur les forages pétroliers et gaziers en mer dans de vastes zones ne restera pas en vigueur et sera immédiatement annulée.

Les taux d'intérêt sont définitivement trop élevés.

L'examen des investissements de plus d'un milliard de dollars aux États-Unis sera accéléré.

Donald Trump a de nouveau menacé le Danemark de droits de douane s'il n'accepte pas un accord sur l'acquisition du Groenland.

L'OTAN devrait verser des contributions de 5% du PIB.

Donald Trump estime que les États-Unis ont besoin du Panama et du Groenland pour leur sécurité économique.

M. Trump souhaite que le golfe du Mexique soit annexé aux États-Unis et rebaptisé « golfe américain ». Le président élu Donald Trump a souligné sa volonté de renforcer les intérêts économiques et l'indépendance énergétique des États-Unis, en rappelant l'annulation de l'interdiction des forages en mer décrétée par Joe Biden et en proposant d'importants investissements à l'étranger. Il a notamment annoncé que le fondateur de DAMAC Properties, Hussain Sajwani, investirait 20 milliards de dollars dans la construction de nouveaux centres de données dans plusieurs États américains, avec la possibilité de doubler ce montant. M. Trump s'est également inquiété des taux d'intérêt élevés, a promis d'accélérer l'octroi de permis aux grands investisseurs et a fait part de son intention de remplacer des fonctionnaires clés de son administration. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Sur les questions internationales, Trump continue d'afficher une position dure sur le commerce et les négociations territoriales. Il menace d'imposer des droits de douane au Danemark s'il s'oppose aux intérêts américains au Groenland et maintient que les partenaires de l'OTAN devraient augmenter leurs contributions financières à hauteur de 5 %. Entre-temps, Donald Trump Jr. est arrivé au Groenland pour évaluer le sentiment local, suscitant une controverse sur le statut de l'île. Bien que les dirigeants danois aient souligné que le Groenland « appartient à ses habitants », Donald Trump reste convaincu que « la sécurité, la force et la paix » des États-Unis dépendent de l'obtention d'une plus grande influence dans des régions stratégiquement précieuses. La déclaration faite aujourd'hui par Donald Trump est résolument favorable au dollar et au renforcement de la monnaie.

